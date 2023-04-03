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Acun Ilıcalı, deprem bölgesinde çocuklarla film izledi

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#Acun Ilıcalı#Çağla Ayça Altunkaya#Varol Yaşaroğlu
Acun Ilıcalı, deprem bölgesinde çocuklarla film izledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 17:54

ACUN Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Hatay’da depremzede çocuklarla bir araya gelip, ’Kral Şakir: Mikrop Avcıları’ animasyon filmini izledi.

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 Beraberinde sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile hava yoluyla Hatay’a gelen Acun Ilıcalı, Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti’nde film depremzedeler tarafından karşılandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın da katıldığı etkinlikte Ilıcalı, çocukların arasında girdiği alanda özçekim taleplerini geri çevirmedi. Ilıcalı’nın sevgilisi Altunkaya da kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kadınlar, Altunkaya ile fotoğraflar çektirdi.

Acun Ilıcalı, deprem bölgesinde çocuklarla film izledi

Burada konuşan Ilıcalı, "Çok mutluyuz. Varol ile birlikte çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Açıkcası artık bu saatten sonra bizim yapmamız gereken buradaki kardeşlerimizi mümkün olduğu derecede mutlu etmek. Daha güzel projelerimiz de var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün onlara küçük bir sürpriz bir film gösterimi yapacağız. Çok da mutlu görüyorum onları. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çocuklara karşı aşırı bir düşkünlüğüm var. 4 kız babası olarak da burada olmak benim için çok büyük mutluluk. İnşallah onların geleceğini daha güzel daha ümitli ve mutlu şekle getirmek için milletçe uğraşıyoruz. Güzel şeyler yaşatacağız onlara" dedi.
Acun Ilıcalı, deprem bölgesinde çocuklarla film izledi

Ilıcalı ve beraberindekiler daha sonra ’Kral Şakir: Mikrop Avcıları’ filmini izledi. (DHA)

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