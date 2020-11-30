Acun Ilıcalı açıkladı: Tolgshow Exxen’de başlayacak… İşte tarih bilgisi

Acun Ilıcalı yılbaşında yayına başlatmayı planladığı Exxen adlı dijital platformuyla ilgili takipçilerini bilgilendiriyor. Daha önce Feyyaz Yiğit ile anlaşan Ilıcalı, yine bir komedyenle çalışacağını duyurdu. Acun Ilıcalı anlaşma haberini şu sözlerle duyurdu;

Tolgshow programına ara veren Tolga Çevik, Exxen ile geri dönüyor. Başarılı komedyen Tolga Çevrik 1 Ocak’tan itibaren Exxen’de. Exxen’de buluşalım sözleriyle duyurdu.

TOLGA ÇEVRİK KİMDİR?

Tolga Çevik 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve komedyen. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim almıştır. Vizontele filminde aldığı rolle tanınan oyuncu Organize İşler ile kariyerinde yükselme kaydetti. Avrupa Yakası adlı dizide Sacit Kıral karakterini canlandırmış ve daha sonra diziden ayrılarak kendi hazırladığı Komedi Dükkanı adlı programa ağırlık vermiştir. 2014 yılı içerisinde ise Arkadaşım Hoşgeldin ile devam etmiştir. Ayrıca Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) üyesi de olan Çevik, pek çok yapımda Yılmaz Erdoğan ile beraber çalışmıştır. 2017-2018 yılları arasında TOLGSHOW programında yer almıştır ve TOLGSHOW turneleri yapmıştır.