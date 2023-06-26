Acun Ilıcalı: 15 yıldır kimseye hesap ödetmedim

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ÜNLÜ televizyoncu Acun Ilıcalı, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol, Rahat Ol”a konuk oldu.



Hakkında merak edilenleri anlatan Acun Ilıcalı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Rahat bir kişiliği olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı “Ben rahat olmak için doğmuşum diyebilirim. Böyle dünyaya gelmişim. Fıtrat diyebiliriz. Sadece iş konularında, Fenerbahçe ya da kendi futbol takımımın maçını izlerken adrenalinim yükseliyor. Benim korkum yok. Allah’tan korkuyorum onun dışında uçak korkum, hız korkum yok. Korkusuz olmak stresi azaltıyor bence. Ben tam bir Pollyanna’yım. Hayattan beklentim hep pozitif ve çok yüksek” diye konuştu.

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Maddiyata önem vermediğini dile getiren ünlü isim şöyle konuştu:

“Ben parayla olan ilişkimi yıllar önce kopardım. Ben buna bu parayı niye verdim diye düşünmem. İyi para harcarım. Son 15 yıldır oturduğum masada kimseye hesap ödetmedim. Ne kadar hiç bakmam. Ama uçakla bir yere gitmek çok maliyetli. 15 kişilik uçaktan bahsediyorum. O kadar hesapsız kitapsız değilim. İki işi bir araya getirerek seyahat ederim. Hull City maçı ile Survivor çekimlerini arka arkaya koyuyorum, dönerken de başka bir ülkede başka bir toplantı oluyor. Çünkü uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar zaten. O nokta da ben de ekonomi yapıyorum.”

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile ilişkisi için “Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” dedi.