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Televizyon
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Acılı aile gözyaşları içinde yardım istedi!

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Acılı aile gözyaşları içinde yardım istedi!
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ABD’de girdiği nehirde boğularak hayatını kaybeden Umut Felik’in ailesi cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için yetkililere seslendi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Umut Felik'in acılı ailesi Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programına bağlandı. Güçlükle konuşan Anne Sacide Felik gözyaşları içinde oğluna kavuşmak istediğini söyledi, oğullarının cenazesinin bir an evvel Türkiye’ye gelmesi için yetkililere seslendi. Baba Ahmet Felik, Umut Felik’in cenazesini Türkiye’ye getirebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak yeterli olmadığını belirtti yetkililerden yardım istedi

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