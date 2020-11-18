9 kere Leyla ne zaman yayınlanacak? İşte 9 kere Leyla dizisinin konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu'nun yer aldığı 9 kere Leyla için geri sayım devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken film, 4 Aralık Cuma günü Netflix’te gösterilmeye başlanacak. Ezel Akay'ın yönettiği 9 Kere Leyla, zengin bir iş insanı olan Adem'in, genç sevgilisi Nergis ile birlikte olabilmek için eşi Leyla'dan ayrılmaya çalışmasını konu ediniyor.

Zengin iş insanı Adem’in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna eşi Leyla (Demet Akbağ) ile olan evliliğini bitirmeye çalışmasının hikâyesinin masalsı, fantastik, gerçeküstü bir görsel komedi diliyle anlatıldığı filmde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan rol alıyor.



9 KERE LEYLA KONUSU

Yerli filmde bir aşk üçgeni mizah unsurlarıyla ele alınıyor. Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar.