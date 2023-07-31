Nursel Ergin: Gelinim Mutfakta beni daha çok güçlendirdi!

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◊ “Gelinim Mutfakta” 6’ncı sezona ‘merhaba’ diyor, dile kolay 6’ncı sezon... Başladığı günden bugüne kadar başarısından hiç ödün vermeyen bir program “Gelinim Mutfakta”, siz neler söylemek istersiniz?

- Televizyonda bu kadar seçenek varken, 6 sezon başarılı ve zirvede olmak gerçekten başarının ta kendisi... Konu çok güçlü; gelin-kayınvalide ile yemek ve ödül. Bütün bu denklemler bir araya gelince haliyle herkesin takdirini topluyor.

◊ Her sezon yeni yarışmacılar, yeni hikâyeler, yeni heyecanlar hem sizinle hem de izleyici ile buluşuyor. Bu denli dolu dolu olan bir programda olmak size ne hissettiriyor?

- Ben yaşanmış gerçek hikâyeleri çok seven biriyim. İyi bir dinleyici ve empati yeteneği kuvvetli biriyim. Karşılaştığım her hikâye aslında hepimiz de bir parça var, sende yoksa ailende var yakınlarında var. Burada aynı zamanda birçok kişi kendiyle ve yaşadıklarıyla yüzleşiyor; buna şahit olmak, bunu deneyimlemek etkileyici.

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‘GELİNİM MUTFAKTA’ BENİ DAHA ÇOK GÜÇLENDİRDİ

◊ İçerikte yenilikler var mı? Ekranların en çok kazandıran yarışma programı daha da kazandırmaya devam edecek mi?

- Bu bir format olduğu için içerikte pek değişiklik olmuyor, değişen tek şey yarışmacılar ve göz kamaştırıcı ödüllerin miktarı.

◊ “Gelinim Mutfakta”nın size kattıkları nedir diye sorsam?

- Bence saymakla bitmez. Şunu söyleyebilirim özet olarak beni daha çok güçlendirdi büyüttü. Asıl güzel olan eğitimin hiç bitmiyor olması. Öğrenme aşkım ve iyi bir öğrenci olmamın etkisiyle her gün bana bir şeyler katmaya devam ediyor.

◊ Gelinler ve kayınvalidelerinin içerisinde olmak nasıl bir his? Aralarında yaşanan tartışmalarda arada kaldığınız oluyor mu?

- Çok renkli her yaştan kadınla tanışıyorum gözlerinin içine bakarak hikâyelerine tanıklık ediyorum yaralarını görüyorum. Kadınlar çok özel... Onların hırslarına sevinçlerine hüzünlerine rekabet ortamında neler yapabildiğine şahit olmak heyecan verici.

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YARIŞMADA FAVORİM YOK İYİ OLAN KAZANSIN

◊ Yarışmada sizin kayınvalide ve gelin favoriniz oluyor mu?

- Tabii ki olmuyor profesyonellik bunu gerektiriyor. Hepsi bir yarışta ve iyi olan kazansın istiyorum.

◊ Sizin de bir kızınız var onunla ilişkiniz nasıl? Mutfağa girip anne kız yaptığınız özel bir yemek var mı?

- Benim kızım Bengü 24 yaşında... Çok şanlıyım, kalbi kendi çok özel bir genç kız. Biz sürekli yemek yaparız tarifler atarız birbirimize. Benim elimden en çok yemeği sevdiği yemek lazanya, özel günlerimizin en sevilen yemeği diyebilirim.

◊ Son olarak buradan yeni sezon için izleyicilere neler söylemek istersiniz?

- Ben onları çok seviyorum ve bize duyulan sevgiyi derinden hissediyorum iyi ki varlar. Onlarsız biz hiçiz. Bu sezon da karşılıklı sevgimiz çoğalarak artar inşallah.

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Biraz fazla işkoliğim

◊ “Gelinim Mutfakta” bu sezon neredeyse hiç ara vermedi. Sadece iki haftalık bir tatilin ardından yeni sezona başladınız.

- Evet insanlar bizi seviyor neredeyse ara vermeden çalıştık yorucu ama çok keyifli ben çalışmaktan hiç usanmayan biri olarak hiç şikâyetim yok, sanırım biraz fazla işkoliğim.

◊ Siz bu yaz tatil yapabildiniz mi? Bir tatile veya geziye çıkarken önem gösterdiğiniz şey nedir? Oranın yemek kültürü mü yoksa başka bir şey mi?

- Ben kendime sık sık küçük tatiller için alan açmayı severim. Çok uzun tarihler tatilde olmayı sevmem. Tatil benim için gezmek, yeni yerler görmek gözlemlemek demek. Yemek peşinde koştuğumu söyleyemem.Ben yemek için yaşayanlardan değilim. Yaşamak için yerim yemek, yerken sıkılıp bırakırım. Mesela acıkırım, acıkınca yemek yemeye üşenirim. Hep derim ki bana ilaç kapsülü versinler, bu brokoli bu tahıl diye... O derece yani, 43 kiloya boşuna düşmedim. Çok az ama kaliteli yerim ve sporumu asla ihmal etmem kas kaybetmemek önemli.