5 yıllık evliliği ihanet nedeniyle bitmişti: Her şeyin bedelini ödedim

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TAMER Karadağlı, “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece” adlı programa konuk oldu. Ünlü oyuncu yıllar önce aldattığı için boşandığı Arzu Balkan’la ayrılık süreci hakkında ilk kez konuştu. Karadağlı, “Kızcağız o zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Yaşadığım şeylerin sorumluluğunu aldım ve bedelini ödedim” dedi. Arzu Balkan ile evliliğinden Zeyno adını verdikleri bir kızı olan Karadağlı, “Boşandıktan sonra kızının yetiştirilmesinde baba olarak eksik kaldığını hissediyor musun?” sorusuna “Biz boşandıktan sonra hiçbir zaman ayrı kalmadık. Ben boşandıktan sonra başka eve çıktım, Arzu da benim oturduğum evin karşısına taşındı. Ben sürekli kızımla ilgilendim. Arzu’yla olan kişisel problemlerimiz ayrı, ebeveyn olmak ayrıydı. O konuda ikimiz de taviz vermedik. Çocuğun ne kadar yanında olursam olayım, onu yine anne büyütüyor” diye yanıt verdi.

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