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5 yıllık evliliği ihanet nedeniyle bitmişti: Her şeyin bedelini ödedim

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#Tamer Karadağlı#Arzu Balkan#İhanet
5 yıllık evliliği ihanet nedeniyle bitmişti: Her şeyin bedelini ödedim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 10:51

2002-2007 yılları arasında evli kaldığı Arzu Balkan’ı iki kez aldattığı için boşanan Tamer Karadağlı, “360 Derece” programında yaşananlardan dolayı pişman olmadığını ve her şeyin bedelini ödediğini söyledi.

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TAMER Karadağlı, “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece” adlı programa konuk oldu. Ünlü oyuncu yıllar önce aldattığı için boşandığı Arzu Balkan’la ayrılık süreci hakkında ilk kez konuştu. Karadağlı, “Kızcağız o zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Yaşadığım şeylerin sorumluluğunu aldım ve bedelini ödedim” dedi. Arzu Balkan ile evliliğinden Zeyno adını verdikleri bir kızı olan Karadağlı, “Boşandıktan sonra kızının yetiştirilmesinde baba olarak eksik kaldığını hissediyor musun?” sorusuna “Biz boşandıktan sonra hiçbir zaman ayrı kalmadık. Ben boşandıktan sonra başka eve çıktım, Arzu da benim oturduğum evin karşısına taşındı. Ben sürekli kızımla ilgilendim. Arzu’yla olan kişisel problemlerimiz ayrı, ebeveyn olmak ayrıydı. O konuda ikimiz de taviz vermedik. Çocuğun ne kadar yanında olursam olayım, onu yine anne büyütüyor” diye yanıt verdi.

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5 yıllık evliliği ihanet nedeniyle bitmişti: Her şeyin bedelini ödedim

TAMER Karadağlı ve Arzu Balkan’ın Zeyno adını verdikleri bir kızları var.

Oyuncu, “Arzu senin ihanetini affetti mi?” sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: “Bilmiyorum, Arzu’ya bunu sormadım. Belki de içten içe hiç affetmemiştir. Kızcağız o zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Onu inkâr etmek mümkün değil. Yaşadığım şeylerin sorumluluğunu aldım ve bedelini ödedim. Bana karım dışında kimse hesap soramaz. O da hesap sordu ve boşadı. Bunun sonuçlarına da ben katlandım. Herkes yaşadığı şeyin bedelini ödeyecek.”

ARZU’YA KARIŞMAM İKİYÜZLÜLÜK OLUR

“Arzu Balkan yeniden bir hayat kurarak evlenmek istese tavrın ne olur?” sorusuna da cevap veren Tamer Karadağlı, “Arzu tabii ki evlenebilir, biz boşanalı 16 sene oldu. Arzu’nun hayatına karışmam söz konusu değil. Yeni ayrıldığımızda da değildi zaten. Bu çok büyük bir ikiyüzlülük olur. Benim boşanma şeklim zaten belliydi. Benim Arzu’ya hesap sorma hakkım yok. Arzu çok akıllıdır, biriyle evlenmeye karar verdiyse bu doğrudur” ifadelerini kullandı.

 

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