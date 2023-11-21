49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için jüri seçimini yaptı

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ÖDÜL TÖRENİ 3 ARALIK’TA



Yılın en görkemli gecesi için geri sayım başladı.

Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek’in 49’uncusu, 3 Aralık Pazar akşamı Zorlu PSM’de yapılacak.

Heyecanla beklenen organizasyonda kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlendi.

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JÜRİDE KİMLER VAR?



Geçen pazar The Ritz-Carlton İstanbul’da bir araya gelen jüri üyeleri, her kategoride hassas bir değerlendirme yaptı.

Başkanlığını Perihan Savaş’ın üstlendiği jüride Meral Çetinkaya, Şükrü Avşar, İzzet Öz, Metin Özülkü, Yasemin Baştan, Hasan Can Kaya ve Melis Sezen’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı.