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49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için jüri seçimini yaptı

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#49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Perihan Savaş#3 Aralık Pazar
49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için jüri seçimini yaptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:41

Heyecanla beklenen 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için halk oylamasının ardından, jüri üyeleri usta oyuncu Perihan Savaş’ın başkanlığında bir araya gelerek kazananları belirledi.

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ÖDÜL TÖRENİ 3 ARALIK’TA

Yılın en görkemli gecesi için geri sayım başladı.

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için jüri seçimini yaptı

Onur Baştürk - Savaş Özbey - Hakan Gence - Orkun Ün - Ömür Gedik - Hasan Can Kaya

Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek’in 49’uncusu, 3 Aralık Pazar akşamı Zorlu PSM’de yapılacak.

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için jüri seçimini yaptı

Metin Özülkü - Melis Sezen

Heyecanla beklenen organizasyonda kazananlar, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlendi.

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için jüri seçimini yaptı

İzzet Öz

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JÜRİDE KİMLER VAR?

Geçen pazar The Ritz-Carlton İstanbul’da bir araya gelen jüri üyeleri, her kategoride hassas bir değerlendirme yaptı.

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için jüri seçimini yaptı

Perihan Savaş

Başkanlığını Perihan Savaş’ın üstlendiği jüride Meral Çetinkaya, Şükrü Avşar, İzzet Öz, Metin Özülkü, Yasemin Baştan, Hasan Can Kaya ve Melis Sezen’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı.

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için jüri seçimini yaptı

Meral Çetinkaya

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için jüri seçimini yaptı

Yasemin Baştan - Şükrü Avşar

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#49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Perihan Savaş#3 Aralık Pazar

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