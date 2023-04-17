30 yıl sonra büyük hesaplaşma... Alanur ve Seher arasında savaş başladı!

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Dizinin yeni bölümünde;

Yıllar önce Alanur ve Ziya'yı ayırmayı başaran Seher, cep telefonuna gelen mesajla ikilinin baş başa olduğunu gördü.

Alanur ve Ziya'nın olduğu adrese giden Seher, ikiliyi beklemediği bir şekilde gördü. Hikayeyi bilmesine rağmen kendisini mağdur göstermeyi başaran Seher'in söylediği her söz kocasını vicdan azabına sürükledi.

Öfkeden delirmiş bir şekilde eve dönen Seher, Ziya'nın odasını darmadağın etti.

Eşyalarını parçalanmış ve yerlere saçılmış bir şekilde gören Ziya, Seher'i arasa da ona ulaşamadı.

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Geç saate rağmen Seher'in eve dönmemesi aile bireylerini endişelendirdi.

İş yerinden çıkmaya hazırlanan Alanur'un sürpriz bir ziyaretçisi vardı: Seher!

Aynı adamı seven iki kadın yıllar sonra kozlarını paylaştı.

Sözleri ile Seher'i köşeye sıkıştıran Alanur, mektubu yazan kişinin kim olduğunu bildiğini söyledi: O mektubu sen yazdın!

Alanur, Seher'in mektubu yazma sebeplerini de sıraladı...

1) Benden intikam almak için...

2) Ziya'ya bizden neden olmayacağını göstermek için...

3) Senin o kuklan var ya Hatice, onun en doğru aday olduğunu ispatlayıp kendini temize çıkarmak için...

Alanur her cümlesi ile en büyük düşmanını vurmaya devam etti:

Mehmet'in Aslı'ya baktığı gibi bir kez olsun Ziya sana baktı mı? Adama da kendine de zehir etmişsin ilişkiyi, değdi mi?

Her dakika daha da gerilen Aslı, annesine ulaşmaya çalıştı.

Seher'in dönüşüyle derin bir nefes alan Mehmet, annesine kırgın olup olmadığını sordu:

İki günlük eşinin arkasında durduğun gibi benim arkamda durmadın... Ne anne olarak ne de eş olarak bu evde bir karşılığımın olmadığını gördüm

Mehmet, annesiyle bozulan ilişkisinin faturasını farkında olmadan da olsa Aslı'ya kesti.

Evdeki hiç kimseyle konuşmayan Seher, Aslı'nın yanına giderek herkesin merak içinde olduğu dakikalarda Alanur'un iş yerinde olduğunu anlattı.

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Bu evde olanların farkındasın değil mi? Diğerleri gibi şaşırmıyorsun... Dün annenin iş yerine gittim ona da şaşırmadın. Bu oyuna daha ne kadar devam edeceksin? Evlenmeden önce de biliyormuşsun... Mehmet'e de, bana da bir şey söylemedin...

Mehmet'i kaybetmemek için her şeye razı olacağının mesajını veren Aslı, Seher'in oyununa geldiğini bilmeden anlaşmayı kabul etti.

ASLI STRESE DAYANAMADI

Kızının hasta olduğunu öğrenen Alanur, ilaçlarını da alarak Karlı Malikanesi'ne gitti. Seher'in kendisine çok iyi baktığını söyleyen Aslı, annesine "Ben sana gelene kadar bu eve adımı atma, beni kendine kalkan etme!" dedi.

ASLI, ALANUR'U EVDEN KOVDU

Ah Aslı okadar yanlış birine sırtını dayıyorsun ki!

Tokat yemiş gibi evden ayrılan Alanur, soluğu Ziya'nın iş yerinde aldı.

Senin karın sevgisiz bir kadın

Aslı'nın desteği ile Alanur'a karşı zafer kazandığını düşünen Seher, Ziya'ya konuşmak istediğini söyledi...

Seher, kocasına "Onu çok mu sevdin? Hala kalbinde bir karşılığı var mı?" diye sordu.

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Ziya, "Alanur'un kalbimde yeri yok" dese de sözleri ile Seher'in kafasını karıştırmayı başardı.

KALBİNDE O KADINA KARŞI BİR ŞEY VAR MI?

Aslı'yı biraz olsun gerilimden uzak tutmak isteyen Mehmet, karısı için sürpriz organize etti. İkili günler sonra ilk kez kendi evlerinde baş başa zaman geçirdi.

Romantik gecenin ardından eve dönen Aslı'yı Seher karşıladı. Gelininin ablasıyla bululacağını öğrenen Seher, ona birlikte gitmeyi teklif etti.

Nevzat ve Seher'in yönlendirmesiyle Aslı ile Mehmet'i iftara davet eden Mahmut, kuzenini karısına karşı doldurdu.

İftar yemeği karı-kocayı karşı karşıya getirdi.

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Aslı sen sürekli ortalığı dağıtıp gidecek misin?

Krizi aşmayı başaran ve eve kahkahalarla dönen Aslı ile Mehmet'in neşeli halleri Seher'in tadını kaçırdı.

Aslı'ya Hakan'ın zor durumda olduğunu anlatan Beste, kardeşinden borç para istedi. Ablasının sorunun çözmek isteyen Aslı, düğünde takılan paraları kuyumcuya rehin bırakarak gerekli olan parayı buldu.

BESTE'NİN BORÇ TALEBİ ASLI'NIN BAŞINI BELAYA SOKTU

Dizinin final sahnesinde;

Aslı'nın takıları rehin bıraktığının öğrenen Seher, yemekte genç kızı zor durumda bırakacak bir istekte bulundu.

Sabah olduğunda bankaya gitmek için hazırlanan Seher, Mehmet'in yanında Aslı'yı bir kez daha köşeye sıkıştırdı: Altınları getirmeyi unutmuşsun...

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Seher ve Aslı'nın samimiyetinden rahatsızlık duyan ve kendini ihanete uğramış hisseden Hatice saf değiştirerek Alanur'un iş yerine gitti.

Alanur'a yardım etmek istediğini söyleyen Hatice "Burada olduğumdan kimsenin haberi yok, mektupla ilgili gerçeği bildiğimden de... O mektuplaerı halamın yazdığını ispat etmenize yardım edebilirim" dedi.

HATİCE'DEN ALANUR'A SÜRPRİZ TEKLİF