Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

30 yıl sonra büyük hesaplaşma... Alanur ve Seher arasında savaş başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Veda Mektubu#Veda Mektubu 8. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 23:36

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı 'Veda Mektubu' 8. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen bölümünde Aslı ve Mehmet'i ayırmak için yeni oyunlar hazırlamaya devam ederken, Alanur'a yardım eli hiç beklemediği birinden uzandı.

Haberin Devamı

 Dizinin yeni bölümünde;

Yıllar önce Alanur ve Ziya'yı ayırmayı başaran Seher, cep telefonuna gelen mesajla ikilinin baş başa olduğunu gördü.

30 yıl sonra büyük hesaplaşma... Alanur ve Seher arasında savaş başladı

Alanur ve Ziya'nın olduğu adrese giden Seher, ikiliyi beklemediği bir şekilde gördü. Hikayeyi bilmesine rağmen kendisini mağdur göstermeyi başaran Seher'in söylediği her söz kocasını vicdan azabına sürükledi.

30 yıl sonra büyük hesaplaşma... Alanur ve Seher arasında savaş başladı

Öfkeden delirmiş bir şekilde eve dönen Seher, Ziya'nın odasını darmadağın etti.

Eşyalarını parçalanmış ve yerlere saçılmış bir şekilde gören Ziya, Seher'i arasa da ona ulaşamadı.

Haberin Devamı

Geç saate rağmen Seher'in eve dönmemesi aile bireylerini endişelendirdi.

İş yerinden çıkmaya hazırlanan Alanur'un sürpriz bir ziyaretçisi vardı: Seher!

30 yıl sonra büyük hesaplaşma... Alanur ve Seher arasında savaş başladı

Aynı adamı seven iki kadın yıllar sonra kozlarını paylaştı.

Sözleri ile Seher'i köşeye sıkıştıran Alanur, mektubu yazan kişinin kim olduğunu bildiğini söyledi: O mektubu sen yazdın!

Alanur, Seher'in mektubu yazma sebeplerini de sıraladı...

1) Benden intikam almak için...
2) Ziya'ya bizden neden olmayacağını göstermek için...
3) Senin o kuklan var ya Hatice, onun en doğru aday olduğunu ispatlayıp kendini temize çıkarmak için...

Alanur her cümlesi ile en büyük düşmanını vurmaya devam etti:

Mehmet'in Aslı'ya baktığı gibi bir kez olsun Ziya sana baktı mı? Adama da kendine de zehir etmişsin ilişkiyi, değdi mi?

Her dakika daha da gerilen Aslı, annesine ulaşmaya çalıştı.

30 yıl sonra büyük hesaplaşma... Alanur ve Seher arasında savaş başladı

Seher'in dönüşüyle derin bir nefes alan Mehmet, annesine kırgın olup olmadığını sordu:

İki günlük eşinin arkasında durduğun gibi benim arkamda durmadın... Ne anne olarak ne de eş olarak bu evde bir karşılığımın olmadığını gördüm

Mehmet, annesiyle bozulan ilişkisinin faturasını farkında olmadan da olsa Aslı'ya kesti.

Evdeki hiç kimseyle konuşmayan Seher, Aslı'nın yanına giderek herkesin merak içinde olduğu dakikalarda Alanur'un iş yerinde olduğunu anlattı.

Haberin Devamı

Bu evde olanların farkındasın değil mi? Diğerleri gibi şaşırmıyorsun... Dün annenin iş yerine gittim ona da şaşırmadın. Bu oyuna daha ne kadar devam edeceksin? Evlenmeden önce de biliyormuşsun... Mehmet'e de, bana da bir şey söylemedin...

Mehmet'i kaybetmemek için her şeye razı olacağının mesajını veren Aslı, Seher'in oyununa geldiğini bilmeden anlaşmayı kabul etti.

ASLI STRESE DAYANAMADI

30 yıl sonra büyük hesaplaşma... Alanur ve Seher arasında savaş başladı

Kızının hasta olduğunu öğrenen Alanur, ilaçlarını da alarak Karlı Malikanesi'ne gitti. Seher'in kendisine çok iyi baktığını söyleyen Aslı, annesine "Ben sana gelene kadar bu eve adımı atma, beni kendine kalkan etme!" dedi.

ASLI, ALANUR'U EVDEN KOVDU

Ah Aslı okadar yanlış birine sırtını dayıyorsun ki!

Tokat yemiş gibi evden ayrılan Alanur, soluğu Ziya'nın iş yerinde aldı.

Senin karın sevgisiz bir kadın

Aslı'nın desteği ile Alanur'a karşı zafer kazandığını düşünen Seher, Ziya'ya konuşmak istediğini söyledi...

Seher, kocasına "Onu çok mu sevdin? Hala kalbinde bir karşılığı var mı?" diye sordu.

Haberin Devamı

Ziya, "Alanur'un kalbimde yeri yok" dese de sözleri ile Seher'in kafasını karıştırmayı başardı.

KALBİNDE O KADINA KARŞI BİR ŞEY VAR MI?

30 yıl sonra büyük hesaplaşma... Alanur ve Seher arasında savaş başladı

Aslı'yı biraz olsun gerilimden uzak tutmak isteyen Mehmet, karısı için sürpriz organize etti. İkili günler sonra ilk kez kendi evlerinde baş başa zaman geçirdi.

Romantik gecenin ardından eve dönen Aslı'yı Seher karşıladı. Gelininin ablasıyla bululacağını öğrenen Seher, ona birlikte gitmeyi teklif etti.

Nevzat ve Seher'in yönlendirmesiyle Aslı ile Mehmet'i iftara davet eden Mahmut, kuzenini karısına karşı doldurdu.

İftar yemeği karı-kocayı karşı karşıya getirdi.

Haberin Devamı

Aslı sen sürekli ortalığı dağıtıp gidecek misin?

Krizi aşmayı başaran ve eve kahkahalarla dönen Aslı ile Mehmet'in neşeli halleri Seher'in tadını kaçırdı.

Aslı'ya Hakan'ın zor durumda olduğunu anlatan Beste, kardeşinden borç para istedi. Ablasının sorunun çözmek isteyen Aslı, düğünde takılan paraları kuyumcuya rehin bırakarak gerekli olan parayı buldu.

BESTE'NİN BORÇ TALEBİ ASLI'NIN BAŞINI BELAYA SOKTU

Dizinin final sahnesinde;

Aslı'nın takıları rehin bıraktığının öğrenen Seher, yemekte genç kızı zor durumda bırakacak bir istekte bulundu.

30 yıl sonra büyük hesaplaşma... Alanur ve Seher arasında savaş başladı

Sabah olduğunda bankaya gitmek için hazırlanan Seher, Mehmet'in yanında Aslı'yı bir kez daha köşeye sıkıştırdı: Altınları getirmeyi unutmuşsun...

Haberin Devamı

Seher ve Aslı'nın samimiyetinden rahatsızlık duyan ve kendini ihanete uğramış hisseden Hatice saf değiştirerek Alanur'un iş yerine gitti.

Alanur'a yardım etmek istediğini söyleyen Hatice "Burada olduğumdan kimsenin haberi yok, mektupla ilgili gerçeği bildiğimden de... O mektuplaerı halamın yazdığını ispat etmenize yardım edebilirim" dedi.

HATİCE'DEN ALANUR'A SÜRPRİZ TEKLİF

30 yıl sonra büyük hesaplaşma... Alanur ve Seher arasında savaş başladı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Veda Mektubu#Veda Mektubu 8. Bölüm#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz?

#Bir Sorudan Fazlası
Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor Hindistan, Çini tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi

Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor! Hindistan, Çin'i tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi?

#Çin
Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti