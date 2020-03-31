30 Mart Survivor'da ödül oyunu kim kazandı? 2. Ödül oyununda avantajı kim kazandı? Yasin ve Yunus Emre'den görülmemiş kavga

TV8 ekranlarında yayınlanan ilgi gören yarışma programı Survivor 2020'de ödül oyunu heyecanı ekranlara geldi. Yunus Emre ve Yasin'in yaşadıkları tartışma ise ödül oyununun yanısıra yarışmada gergin anlara neden oldu. Kıyasıya rekabet sonrasında ise bir takım biftek, salata, portakal suyu olarak belirlenen ödüle kavuştu. Peki, bu hafta Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor ödülü alan takım

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor'un yayınlanan 32. bölümünde yiyecek ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Heyecanlı anların ardından Survivor ödül oyununu gönüllüler takımı 10'a 5 ödülü kazandı.

Öte yandan Perviz oyundan diskalifiye olurken, yerine Ersin girdi.

YASİN VE YUNUS EMRE BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gerilimin bitmediği Survivor'da Yunus Emre ile Yasin arasında ada konseyi sonrasında tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma gittikçe büyüdü. Ve sonrasında Yasin ile Yunus Emre, birbirlerinin üzerine yürümeye başladı. İki yarışmacıyı, takım arkadaşları zor ayırdı. Oyun alanında meydana gelen tartışmaya Ünlüler takımından yarışmacılar da sakinleştirmek için dahil oldu.

BURAK VE PARVİZ ARASINDA TARTIŞMA

30 Mart 2020 tarihli Survivor 32. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için mücadele yaşandı. Survivor basketinde skor 9-5 Gönüllüler lehine iken Parviz - Sercan ikili ile Burak - Yasin ikilisi karşılaştı. Bir pozisyon sonrasında Burak'ın Parviz'e sözleri sonrasında ortam gerildi.

Seslerin yükseldiği olayda iki yarışmacı kavga etmek üzere iken Yasin araya girdi ve sakinleştirmeye çalıştı. Bu tartışma sonrasında Acun Ilıcalı hem Parviz'e hem Burak'a birer teknik faul verdi. İki tarafın sakinleşmesi sonrasında devam eden oyunda Burak ile Parviz arasındaki bir pozisyonda kamera kayıtlarına bakıldı. Acun Ilıcalı, Parviz'in oyundan diskalifiye edilmesine karar verdi. Parviz'in yerine ise oyuna Ersin girdi.