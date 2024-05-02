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25. yıl kutlaması stadyumda

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#Mustafa Erdoğan#Anadolu Ateşi#29 Nisan Dünya Dans Günü
25. yıl kutlaması stadyumda
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:56

Mustafa Erdoğan önderliğinde 1999 yılında kurulan Anadolu Ateşi, bugüne kadar 109 ülkede, 285 şehirde gerçekleştirdiği 8 bin 500 gösteri ile dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazandı.

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Anadolu Ateşi 25. yılını 500 kişilik kadrosuyla 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda kutlayacak. 40 bin kişinin izleyeceği bu devasa gösterinin biletleri satışa çıktı.

Anadolu Ateşi ayrıca 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde Kolombiya’nın Bogota ve Çin’in Dezhou şehirlerinde performans sergiledi.

25. yıl kutlaması stadyumda

Mustafa Erdoğan, “Anadolu Ateşi’nde 8 kuşak yetiştirdik. Çok zor bir dönemde kurulduk. O zamanlar halkın morale ihtiyacı vardı. İlk Almanya’nın Münih şehrine gitmiş ve oradaki gümrükte sorguya çekilmiştik. 3 yıl sonra aynı gümrükteki polisler bizimle fotoğraf çektirdi. Çin Seddi’nin üzerinde halay çekmişliğimiz bile var” açıklamasını yaptı.

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#Mustafa Erdoğan#Anadolu Ateşi#29 Nisan Dünya Dans Günü

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