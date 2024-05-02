25. yıl kutlaması stadyumda

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Anadolu Ateşi 25. yılını 500 kişilik kadrosuyla 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda kutlayacak. 40 bin kişinin izleyeceği bu devasa gösterinin biletleri satışa çıktı.

Anadolu Ateşi ayrıca 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde Kolombiya’nın Bogota ve Çin’in Dezhou şehirlerinde performans sergiledi.

Mustafa Erdoğan, “Anadolu Ateşi’nde 8 kuşak yetiştirdik. Çok zor bir dönemde kurulduk. O zamanlar halkın morale ihtiyacı vardı. İlk Almanya’nın Münih şehrine gitmiş ve oradaki gümrükte sorguya çekilmiştik. 3 yıl sonra aynı gümrükteki polisler bizimle fotoğraf çektirdi. Çin Seddi’nin üzerinde halay çekmişliğimiz bile var” açıklamasını yaptı.