24 dizisiyle tanınan oyuncu Annie Wersching 45 yaşında hayatını kaybetti

Annie Wersching, en çok “24” dizisinde canlandırdığı FBI ajanı Renee Walker rolüyle tanınıyordu. Wersching'in eşi Stephen Full, CNN'e yaptığı açıklamada “Bugün bu ailenin ruhunda büyük bir delik açıldı. Ama güzel eşim bize onu doldurmamız için çok şey bıraktı. Onun dans etmek için müziğe ihtiyacı yoktu. Bize maceranın bizi bulmasını beklememeyi öğretti. Ve biz de onu bulacağız” sözlerini kullandı.

Annie Wersching 24 dizisinin yanı sıra çok sevilen “The Last of Us” video oyununda Tess karakterini seslendiriyordu. Oyundan uyarlanan yeni HBO Max dizisi 'The Last of Us'ın kreatif direktörü Neil Druckmann da Wesching'in vefatıyla ilgili tweet attı:

“Sevgili arkadaşım Annie Wersching'in vefat ettiğini yeni öğrendim. Güzel bir sanatçıyı ve insanı daha yeni kaybettik. Kalbim paramparça. Düşüncelerim sevdikleriyle birlikte.”

Wersching, 2010'lar boyunca ve 2010'larda düzenli olarak televizyon dizilerinde yer aldı. 2007'de ABC'nin uzun soluklu dizisi “General Hospital”da Amelia Joffe'u canlandırdı. Çıkış yaptığı rol 2008'de, yedinci ve sekizinci sezonlarda Kiefer Sutherland'la birlikte başrolde oynadığı ünlü 24 dizisindeki FBI ajanı Renee Walker'ı canlandırdığında geldi.

Wersching'in diğer dikkate değer TV çalışmaları arasında Amazon Prime'ın 2014 yapımı “Bosch” dizisindeki Harry Bosch'un (Titus Welliver) sevgilisi rolü ve CW'nin “The Vampire Diaries” dizisindeki kötü vampir Lily Salvatore rolü yer alıyor.

Annie Wersching'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve hayatını bu hastalık yüzünden kaybettiği açıklandı.