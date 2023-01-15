21 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

Haberin Devamı

2002 yılında evlenen ve bugün reşit yaşta olan iki çocuğu bulunan çift, iddiaya göre zaman içinde fikir uyuşmazlığı yaşamaya başladı. Ayşegül Günay, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı. Günay, dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirtti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Ayşegül Günay ile Ali Sinan Demir birlikte geldi. Yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonucu mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Protokol gereği taraflar, birbirinden tazminat, nafaka veya mal rejimine dayalı herhangi

bir alacak talebinde bulunmadı.

