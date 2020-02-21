21 Şubat Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı ve puan durumu

17 21 Şubat haftası Yemekteyiz birincisi cuma akşamı yapılan puanlamanın ardından belli oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz'de 21 Şubat final günü Alper Bey, iddialı bir menü ile konuklarını ağırladı. Seda Sayan'ın da oylarının etkili olduğu yarışmada, ilerleyen dakikalarda en fazla puanı alarak haftanın kazananı belirlendi. İşte, 21 Şubat Yemekteyiz kazananı ve en fazla puanı alan yarışmacı.

21 ŞUBAT YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz haftanın finalinde Alper Bey, gün boyunca iddialı bir menü hazırlamak için mutfakta zamanla yarıştı. Yarışmacıların verdikleri puanın ardından Seda Sayan da puanını açıkladı. Böylece haftanın birincisi belli oldu. Yemekteyiz'in 17 21 Şubat haftasında en fazla puanı alan isim Birgül Hanım oldu. Böylece Birgül Hanım 10 bin TL'yi almaya hak kazandı.

HAFTANIN PUANLAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

1. gün yarışmacısı: Nergis Coşkun 14 puan + Seda Sayan'ın verdiği puan 6=20

2. gün yarışmacısı: Birgül Akalan 14 puan + Seda Sayan'ın verdiği puan 8=22

3. gün yarışmacısı: Sultan Öksüz 10 puan + Seda Sayan'ın verdiği puan 5=15

4. gün yarışmacısı: Semra Avcı 11 puan + Seda Sayan'ın verdiği puan 5=16

5. gün yarışmacısı: Alper Yetkin 11 puan + Seda Sayan'ın verdiği puan 5=16