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Televizyon
Haber Giriş: 26.11.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

20 bölüm sonra yeniden Hercai'ye döndü

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20 bölüm sonra yeniden Hercai'ye döndü
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Hercai dizisine geçtiğimiz sezon 28.bölümde Macit Sonkan'nın canlandırdığı Nasuh Şadoğlu karakterinin gençlik yıllarını canlandırmak üzere kadroya dahil olan Oğuzcan Ulu senaryodaki değişiklik nedeniyle diziden çıkarılmıştı. Ulu, bir sezon sonra yeniden diziye döndü.

Dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'de usta oyuncu Macit Sonkan ile Oğuzcan Ulu bir araya geldi. Usta oyuncu Sonkan, "Oğuzcan çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Sette herkesle iyi geçinen rolünün hakkını veren genç bir kardeşimiz benim de gençlik yıllarıma çok benziyor. Oğuzcan sinema sektöründe çok iyi işler yapacak bir oyuncu" dedi.

 

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