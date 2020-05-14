13 Mayıs Survivor kim kazandı? Survivor'un 75. son bölümünde bireysel sembol ve ödül oyununu kazanan kim oldu?

Survivor ünlüler gönüllüler 13 Mayıs Çarşamba akşamı ödül oyunu ile ekranlara geldi. Survivor'un yeni bölümünde hem erkeklerde hem de kadınlar arasında bireysel sembol oyunu oynandı. Oyun sonunda ise bazı isimler bireysel sembolü aldı. İlk kez oynanan takım oyununda ise Survivor Ardahan ile Sercan'ın rekabeti dikkat çekti. İşte, Survivor 75. son bölümde ödülü kazanan takım ve Survivor'un 13 Mayıs tarihli bölümünde yaşananlar.

SURVİVOR BİREYSEL SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da Ersin',n gitmesiyle ünlüler takımında güç kaybı olup olmayacağı beklenirken, sembol oyununda her iki takım yarışmacılar da sıkı mücadele verdi. Hem erkeklerde hem de kadınlar arasında oynanan bireysel sembol oyununda yarışmacılar kendilerini gösterme fırsatı buldu.

Oynanan oyun sonunda bireysel sembolü erkeklerde Yasin, kadınlarda ise Evrim kazandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin yeni bölümünde orman evi ödülü içn ünlüler ve gönüllüler takımı mücadele verdi. Her iki takım yarışmacıları da orman evinde konaklama ve pizza yeme fırsatı yakalamak için parkuda elinden geleni yaptı.

Başa baş giden oyunda Elif'in atışlarıyla ünlüler takımı öne geçti ve oyunu 10'a 9 skorla ünlülar takımı kazandı.

EVRİM VE MERT ARASINDA GERGİNLİK

Hırs ve rekabetin tavan yaptığı takım oyununda yarışmacılar oldukça zor anlar yaşadı. Oyun sonrası düşüncelerini paylaşan gönüller takımında, kaybetmenenin verdiği üzüntü, ünlüler takımında da ödülü kazanmanın mutluluğu vardı. Oyunda yaşanan bir sözlü tartışma ise ortalığın gerilmesine neden oldu.

Mert ile Evrim arasında bu nedenle dikkat çeken bir tartışma alevlendi. Sunucu Murat Ceylan'ın araya girmesiyle tartışma sonlandı.