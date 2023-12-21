110 kişilik dev kadro

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Oyunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de izledi. Oyunda, Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı milli mücadele ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş hikayesi anlatılıyor.

Yönetmeliğini Bora Severcan’ın yaptığı oyunda Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan rol alıyor.

Atatürk’ü canlından Serdar Yeğin ise her sahneye çıktığında heyecandan dizlerinin bağının çözüldüğünü söyledi. Bora Severcan ise sahnede ve sahne arkasında 110 kişi ile oyunu sahnelediklerini ifade etti.