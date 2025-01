Yeni projeleri ortaya çıktı… Efsane ikili yeniden bir arada!

Haberin Devamı

Ünlü film sitesi Deadline’ın ortaya attığı iddiaya göre Hollywood’un efsane yönetmeni Martin Scorsese yeni bir film için kolları sıvadı.

Başrol için adı geçen ise usta yönetmenin yıllardır birçok projede birlikte çalıştığı Oscar’lı oyuncu Leonardo DiCaprio olacak.

Basına konuşan kaynaklar, Erik Larson'ın 2004 tarihli kitabı The Devil In The White City'nin film uyarlamasının artık 20th Century Studios'un desteğine sahip olduğunu söyledi.

DiCaprio bir seri katil hikâyesi olan gerilim türündeki filmde başrol oynamak için yeniden gündeme gelirken, Scorsese de projeyi yönetmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Filmin yapımcısı olacağı da konuşulan Leonardo DiCaprio kitabın yayın haklarını 2010’da satın almış ancak filmin ortaya çıkma süreci sancılı olmuştu.

Film daha önce Paramount tarafından DiCaprio'nun oynadığı ve Scorsese'nin yönettiği bir sinema filmi olarak planlanmıştı, ancak projenin bu versiyonu suya düştü.

2022’de de Keanu Reeves'in başrolünü üstleneceği ve Tar filminin yönetmeni Todd Field'ın yöneteceği bir başka projede de kitabı The Devil In The White City'nin dijital platformlar için bir mini dizi olarak çekilmesi konuşuldu ancak Reeves ve Todd Field projeden çekildi.

Leonardo DiCaprio’nun uzun yıllardır birlikte çalıştığı Martin Scorsese’nin filmi yönetmesini çok istediği, kendisinin de başrol için çok hevesli olduğu ve film için stüdyoya bastırdığı konuşuluyor.

Ancak proje on yıldan uzun bir süredir ortalıkta dolaşmasına rağmen, şu anda “The Devil In The White City” (Beyaz Şehirdeki Şeytan) için yazılmış bir senaryo yok.

Eğer gerçekleşirse bu DiCaprio ve Scorsese'nin yedinci projesi olacak.

İlk olarak 2002 yapımı Gangs Of New York'ta birlikte çalışan ikili, hemen ardından Howard Hughes biyografisi The Aviator ve Scorsese'ye en iyi yönetmen dalında ilk -ve şimdiye kadarki tek- Oscar ödülünü kazandıran The Departed ile yollarına devam etti.

DiCaprio ve Scorsese 2010 yılında gerilim filmi Shutter Island için yeniden bir araya geldi ve 2013 yılında The Wolf Of Wall Street ile bugüne kadarki en başarılı ticari filmlerine imza attılar.

DiCaprio, Scorsese'nin uzun yıllar birlikte çalıştığı bir diğer dev oyuncu Robert DeNiro ile 2015'te The Audition adlı kısa filmde çalıştı. DiCaprio ve Scorsese’nin son filmi 2023’te gösterime giren Killers of the Flower Moon olmuştu.

İkilinin tüm filmleri eleştirmenlerin beğenisini kazanmış, birçoğu modern başyapıt statüsüne ulaşmış ve birlikte 1,3 milyar dolar kazanarak sinemadaki en kârlı yaratıcı ortaklıklardan biri olduklarını kanıtlamış durumda.