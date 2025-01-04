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Ünlü oyuncuya büyük şok: Üç yıllık kocası ölü bulundu

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#Aubrey Plaza#Jeff Baena#HOLLYWOOD
Ünlü oyuncuya büyük şok: Üç yıllık kocası ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 19:14

Ünlü oyuncu Aubrey Plaza, 2025 yılına kötü bir sürprizle başladı. Plaza'nın 2021 yılında evlendiği 47 yaşındaki film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen kocası Jeff Baena, Los Angeles'taki evlerinde ölü bulundu.

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Yönetmenliğini üstlendiği Life After Beth adlı filmle tanınan Baena'nın cansız bedenini sabah saat 10:30 civarında asistanı buldu.

Başta karısı Aubrey Plaza olmak üzere Jeff Baena'nın ailesi bu zor zamanlarda özel hayatlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Polis ya da ailesi Baena'nın ölüm nedeni hakkında şu ana kadar bir bilgi vermedi.

Jeff Baena, New York Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Los Angeles'a taşındı ve sinema kariyerine başladı.

Ünlü oyuncuya büyük şok: Üç yıllık kocası ölü bulundu

Önce Robert Zemeckis, David O. Russell gibi usta yönetmenlerin yanında çalıştı. Zemeckis için yapım asistanı Russell için de asistan editör olarak çalıştı. Sonra da yönetmenliğe geçti.

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Baena, yönetmen olarak en çok Life After Beth adlı filmle tanınıyor. Bunların yanı sıra Joshy, The Little Hours, Horse Girl, Spin Me Round gibi yapımları da yönetti.

Baena aynı zamanda I Heart Huckabees adlı yapımın da senaryo yazarlarından biri.

2011 yılında Aubrey Plaza ile tanışan Baena bundan 10 yıl sonra sessiz sedasız bir şekilde ünlü oyuncuyla evlendi.

Aubrey Plaza kocasının ani ölümüyle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadı.

Ünlü oyuncuya büyük şok: Üç yıllık kocası ölü bulundu

Aubrey Plaza, Instagram sayfasında eşiyle birlikte göründğü son paylaşımlarından birinde onunla ne kadar gurur duyduğunu ifade etmişti. Bu kare çiftin birlikte çalıştığı Spin Me Round adlı filmin setinden.

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#Aubrey Plaza#Jeff Baena#HOLLYWOOD

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