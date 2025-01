Ünlü oyuncu yıllarca herkesi güldürmüştü... Şimdi ölümüyle ağlattı

Haberin Devamı

65 yaşındaki oyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Slattery, çok uzun süre boyunca bazı kötü alışkanlıklarıyla mücadele etmiş ve bunun sonucunda da sağlığını kaybetmişti.

İngiltere'de Kanal 4'te yayınlanan Whole Line Is It Anyway? adlı programla tanınan Tony Slatery'nin ölüm haberini tam 40 yıl boyunca onunla çalışan iş ortağı Mark Michael Hutchinson duyurdu. Onun açıklamasına göre oyuncu, geçtiğimiz pazar günü hayata veda etti.

Tony Slattery, son olarak geçen yılın 24 Aralık günü Instagram sayfasından bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Slattery, yüksek öğrenimini Cambridge Üniversitesi'nde tamamladı. Kendisi gibi ünlü Emma Thompson, Stephen Fry ve Hugh Laurie ile dönem arkadaşıydı aynı zamanda.

Sonradan her biri ünlenen bu grupla birlikte The Cambridge Footlights adlı bir grup oluşturdular 80'li yıllarda.



Ünlü oyuncu, kötü alışkanlıkları nedeniyle sağlığını ve büyük miktarda parasını kaybetmişti.

Sonra da Just a Minute, Have I Got a News For You adlı yapımlarla TV aracılığıyla milyonlarca kişinin ailesinden biri haline geldi.

Fakat Slattery'nin kariyerini de sağlığını da kötü alışkanlıkları olumsuz etkiledi. Hatta bu yüzden maddi durumu bile sarsıldı.

Çünkü oyuncu, bağımlısı olduğu maddeleri bulabilmek için naftada 4 bin sterlinin üzerinde para harcıyordu bir dönem.

Tony Slattery, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada sekiz yaşındayken tacize uğradığını ve bunun bütün hayatını etkilediğini itiraf etti. Bir türlü kurtulamadığı depresyonla savaşmak için bu maddelere sığınıyordu söylediğine göre.

Slattery, son olarak beş yıl önce TV ekranlarına çıkmıştı. Ondan sonraki süreçte ise Tony Slattery's Rambling Club adlı bir podcast yayını hazırladı.