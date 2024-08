Türk izleyicisi gösteriye kendini kaptırıyor

Haberin Devamı

◊ Böyle bir şov hazırlama fikri nasıl ortaya çıktı? Yola çıkış serüveninizden söz eder misiniz?

- Bu, aniden karar verilmiş ya da ortaya çıkmış bir şey değildi. Bazı teknisyenler ve performans sanatçılarıyla birlikte, merkezimizde yaklaşık bir yıl boyunca deneyler yaptık, daha sonra küçük izleyici grupları, arkadaşlar ve aile ile çalıştık. Amacımız, “tiyatro makineleri” adı verilen, seyircinin de içine girip onları harekete geçiren ve durağan kalmamalarını sağlayan büyük hareketli yapıları tanıtmaktı. Ana hedefimiz, izleyiciyi gösteriye dahil etmek, onları duygular aracılığıyla katılımcı yapmak, duygular yaymak ve performans sanatçılarımız ile izleyiciler arasında birlik sağlamaktı. Ölçek testlerimizle büyüdükçe ve doğru yolda olduğumuza ikna oldukça, “tiyatro makineleri”ni tam ölçekli olarak inşa etmeye ve ışık ile ses düzenini tasarlamaya başladık. Ayrıca gösterinin ihtiyaç duyduğu performans sanatçıları ve teknisyenlerin sayısını artırmak için seçmeler düzenlemeye başladık.

Gösteriyi ülkelere göre adapte ediyoruz

◊ Teknoloji ilerledikçe gündelik hayat dahil olmak üzere her alanda etkilerini görüyoruz. Sanatta bunlardan birisi. Siz teknolojiyi sanata nasıl dahil ettiniz?

- Teknoloji bizim için çok önemlidir, özellikle izleyici arasında ve üstünde çalışan makineler için endüstriyel teknolojiyle ilgili olanlar. Son derece güvenli bir gösteri sunabilmek istiyoruz. Tabii ki LED teknolojisinin entegrasyonundan başlayarak aydınlatma sistemlerindeki tüm evrim ve zamanımıza uygun bir ortam geliştirmek için lazerlerin kullanımı da bu kapsamdadır.

◊ Dünyanın her yerinde aynı gösteriyi mi sunuyorsunuz? Ülkelere göre farklılıklar oluyor mu?

- Sunduklarımız aynı gösteri, her mekâna adapte ediliyor. Farklı olan, her ülkenin, her şehrin halkı, izleyicisi ile ilişki kurma şeklimizdir. Gösterimiz tamamen etkileşimli olduğu ve izleyici katılımını hedeflediği için, onlarla nasıl etkileşime geçeceğimizi adapte etmek çok önemlidir. Örneğin Asya halkı son derece utangaç ve saygılıdır, performans sanatçılarımızın onları aniden dokunması veya kucaklaması çok ciddi bir hata olurdu. Güven inşa etmeliyiz ki, serbest bırakıp, ekibimizle birlikte kutlama yapsınlar.

Bir meydan okuma da

◊ Projeyi hayata geçirirken sizi en çok zorlayan ne oldu?

- Bizim için izleyiciyi kışkırtmak, onları koltuklarının rahatlığından çıkarıp, tiyatroyu bir rave veya rock konseriyle karıştıran bir gösteri yaratmak bir meydan okumaydı. O eğlenceli enerjiyi getirmek, aynı yerde birlikte olmayı kutlamak, izleyici ile aktörler arasındaki sınırları ortadan kaldırmak. Her şeyin gerçek olduğu, mümkün olduğu bir sürpriz kutusu sunuyoruz ve izleyicinin bunu yoğun, enerji dolu, mutluluk dolu yaşamasını istiyoruz.

◊ Türk seyirciyi nasıl buluyorsunuz? Gösteriye dahil oluyor mu?

- Türk izleyicisiyle tekrar buluşmak için çok heyecanlıyız. Tamamen kendilerini kaptırıyorlar ve gösteriye katılıyorlar. Ayrıca, topluluk olarak kutlamayı seven çok eğlenceli insanlar olduklarını da hissediyoruz.

Enerji, tutku ve güzellik sunuyoruz

◊ İstanbul’da sizi izlemeye gelecek seyircilere sürpriziniz olacak mı? Olacaksa biraz ipucu rica edebilir miyiz?

- Gösterimizi hiç görmemiş olanlar için sürpriz daha güçlü olacak. Gösterimizi daha önce görmüş olanlar için sürpriz, yeniden yaşayabilecekleri duygu ve hislerde saklı. Ve herkes için en önemli şey, açık bir zihinle, oynama ve katılma isteği olan bir bedenle gelmek, tekrar çocuk olmalarına izin vermek ve hayal gücüyle ‘uçmak’.

◊ Fuerza Bruta’yı üç kelimeyle tanımlayacak olsaydınız, bunlar ne olurdu?

- Enerji, tutku ve güzellik.