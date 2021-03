Tasarım ve Moda Dünyası sıra dışı bir platforma kavuşuyor: Designers Iconic

Modaseverler ve genel tüketici tarafından her geçen gün daha da itibar ve ilgi gören özgün tasarım ürünler Designers Iconic sitesinde satışa sunularak, özgün tasarım arayan kullanıcıya yepyeni bir satış platformu sunuyor.

Designers Iconic aynı zamanda ilke edindiği sosyal sorumluluk bilincini bu yolda taşımaya devam ediyor. Doğayı ve çevreyi korumayı kendine adamış Designers Iconic her ay farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerine destek sağlıyor.

DESIGNERS ICONIC TASARIMCILAR:

7 ELEPHANTS

AMANTARA

ARZU KAPROL

AYDAN ÖNER

B.CAN

BASHAQUES

CEYLAN İNSEL

ÇİĞDEM AKIN

CINIDIN

COMMON PEOPLE

COOLMENCLUB

FIFTHSENSE

FIRAT NEZİROĞLU

FIT21

HANN KARAKÖY

HATİCE GÖKÇE

HOMEMADEAROMATERAPİ

JUST LIKE YOU

JUSTPAPER

JAQUETTE BY ELVAN

MARAIS STUDIO

MATLA

MELKON JAMGOÇYAN

MESELE SLOW DESIGN

MIO DESIGN

MOKSHAWALL

MONUMENT

MOZZA

NISHANE

NİYAZİ ERDOĞAN

ÖZLEM KAYA

ÖZLEM SÜER

PERVERAN

PIMOOD

ROSSEA

SIBIHATS

ŞALVARİST

SİMAY BÜLBÜL

THESTORYUS

ÜMİT ÜNAL

WHITE & SIMPLE

Y PLUS

