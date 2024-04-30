Solgun Ağaçlar Altında filminin fragmanı yayınlandı

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BİTMEYEN YOLCULUK



Başrollerini Ebru Cündübeyoğlu ve Baki Davrak’ın paylaştığı Solgun Ağaçlar Altında, yalnızlık teması üzerine işlenirken yönetmen Çağdaş Çağrı, “Bitmeyen tek yolculuk, bireyin kendi içsel yolculuğudur.” sözüyle filmini tanımlıyor.





Toplum tarafından dışlanmış, örselenmiş iki ıssız, iki yalnız ruh olan Sema ve Salman aynı istasyonun yolcuları arasında yer almaktadırlar. İstanbul’un gri, sisli sokaklarında patlayan siren sesleri kimliksiz kahramanlarımızın iç dünyasına acı bir tebessüm olarak düşerken cami minarelerinden yükselen sabah ezanının insana huzur veren sesi, geçmişi, anı ve geleceği buruk bir düş ile yeniden sorgulamalarına neden olur.