Solgun Ağaçlar Altında filminin fragmanı yayınlandı

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Geçmiş filmi ile uluslararası birçok festivalden ödül ile dönen Çağdaş Çağrı’nın yeni filmi Solgun Ağaçlar Altında’nın fragmanı yayınlandı. And Film bünyesindeki yapımın ilk olarak yurt dışı festivallerinde sanatseverler ile buluşması bekleniyor.
Toplum tarafından dışlanmış, örselenmiş iki ıssız, iki yalnız ruh olan Sema ve Salman aynı istasyonun yolcuları arasında yer almaktadırlar. İstanbul’un gri, sisli sokaklarında patlayan siren sesleri kimliksiz kahramanlarımızın iç dünyasına acı bir tebessüm olarak düşerken cami minarelerinden yükselen sabah ezanının insana huzur veren sesi, geçmişi, anı ve geleceği buruk bir düş ile yeniden sorgulamalarına neden olur.