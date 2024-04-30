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Solgun Ağaçlar Altında filminin fragmanı yayınlandı

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#Solgun Ağaçlar Altında#Çağdaş Çağrı#Ebru Cündübeyoğlu
Solgun Ağaçlar Altında filminin fragmanı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 16:49

Geçmiş filmi ile uluslararası birçok festivalden ödül ile dönen Çağdaş Çağrı’nın yeni filmi Solgun Ağaçlar Altında’nın fragmanı yayınlandı. And Film bünyesindeki yapımın ilk olarak yurt dışı festivallerinde sanatseverler ile buluşması bekleniyor.

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BİTMEYEN YOLCULUK

Başrollerini Ebru Cündübeyoğlu ve Baki Davrak’ın paylaştığı Solgun Ağaçlar Altında, yalnızlık teması üzerine işlenirken yönetmen Çağdaş Çağrı, “Bitmeyen tek yolculuk, bireyin kendi içsel yolculuğudur.” sözüyle filmini tanımlıyor.

Solgun Ağaçlar Altında filminin fragmanı yayınlandı


Solgun Ağaçlar Altında’nın konusu ise şöyle;

Toplum tarafından dışlanmış, örselenmiş iki ıssız, iki yalnız ruh olan Sema ve Salman aynı istasyonun yolcuları arasında yer almaktadırlar. İstanbul’un gri, sisli sokaklarında patlayan siren sesleri kimliksiz kahramanlarımızın iç dünyasına acı bir tebessüm olarak düşerken cami minarelerinden yükselen sabah ezanının insana huzur veren sesi, geçmişi, anı ve geleceği buruk bir düş ile yeniden sorgulamalarına neden olur.



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#Solgun Ağaçlar Altında#Çağdaş Çağrı#Ebru Cündübeyoğlu

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