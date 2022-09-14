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Sinema, efsane bir yıldızını kaybetti: Irene Papas öldü

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#İrene Papas#İrene Papas Öldü#Marlon Brando
Sinema, efsane bir yıldızını kaybetti: Irene Papas öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 16:42

Sinema dünyası bir unutulmaz oyuncusunu sonsuzluğa uğurladı.  Aralarında Zorba, Navaron'un Topları gibi yapımların da bulunduğu birçok filmde kamera karşısına geçen Irene Papas, 96 yaşında öldü.

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ALZHEIMER İLE MÜCADELE EDİYORDU
"Sinemanın ikonik oyuncularından biri" olarak nitelendirilen Papas'ın ölüm nedeni açıklanmadı. Fakat 2018 yılında Irene Papas'ın Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği açıklanmıştı.

Sinema, efsane bir yıldızını kaybetti: Irene Papas öldü


50 YILLIK KARİYER
Gerçek adı Eirini Lelekou olan Papas, 3 Eylül 1926'da Yunanistan Chiliomodi'de dünyaya geldi, Atina'da büyüdü. 50 yıllık sinema kariyerinin başlarındaki en önemli yapım, ülkemizde Navaron'un Topları olarak bilinen The Guns of Navarone oldu. Bu filmdeki performansıyla dikkat çekti Irene Papas.

Sinema, efsane bir yıldızını kaybetti: Irene Papas öldü

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BİRÇOK UNUTULMAZ FİLMDE ROL ALDI
Bunun ardından 1964 yılında Anthony Quinn ile birlikte kamera karşısına geçtiği Zorba geldi. Papas'ın unutulmaz filmleri arasında James Cagney ile birlikte oynadığı Tribute to a Bad Man (1956), Bouboulina (1959), Electra (1962), Kirk Douglas ile birlikte The Brotherhood (1968) politik üçleme “Z” (1969) sayılabilir.

Sinema, efsane bir yıldızını kaybetti: Irene Papas öldü

CORELLİ'NİN MANDOLİNİ'NDE DE OYNADI
Corelli'nin Mandolini filminde de kamera karşısına geçen Irene Papas'ın son filmi ise 2003 tarihli Manoel de Oliveira imzalı A Talking Picture oldu. Bu filmde Papas'ın yanı sıra Catherine Deneuve ve John Malkovich de rol alıyordu. 

Irene Papas'ın ölüm haberini doğrulayan Yunan Film Merkezi "En büyük uluslararası Yunan film yıldızı" "zamansız Yunan kadın güzelliğinin simgesi" olarak nitelendirdi.

Sinema, efsane bir yıldızını kaybetti: Irene Papas öldü


ÜLKESİNİ TERK ETTİ
Oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda iyi bir şarkıcı olan ve bazı Broadway müzikallerinde de rol alan Irene Papas'ın politik kimliği de vardı. Yunanistan Komünist Partisi'ni desteklediği için önce 1967 yılında İtalya'ya sonra 1974 yılında da ABD'ye gitti. Papas'ın ülkesini terk ettiği yıl, Yunanistan'da Albaylar Cuntası yönetimi ele geçirmişti.

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Sinema, efsane bir yıldızını kaybetti: Irene Papas öldü

İKİ KEZ EVLENDİ, HAYATININ AŞKINI ÜNLÜ OYUNCUDA BULDU
Irene Papas, hayatı boyunca iki kez evlendi. Fakat bunlardan çok Marlon Brando ile yaşadığı tutkulu ilişkiyle gündemde kaldı. Papas ve Brando ilk olarak 1954 yılında Roma'da tanıştılar. O sırada Papas 24, Brando 30 yaşındaydı.

Sinema, efsane bir yıldızını kaybetti: Irene Papas öldü

'ONU SEVDİĞİM GİBİ HİÇBİR ADAMI SEVMEDİM'
Irene Papas, 2004 yılında Brando'nun ölümünün ardından verdiği bir röportajda "Marlon'u sevdiğim gibi hiçbir adamı sevmedim" demişti. Marlon Brando'yu "hayatımın büyük tutkusuydu" sözleriyle tanımlamıştı. FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY

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