Sibel Can ışıltısı

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Rezervasyonu günler öncesinden dolan mekânda, izleyiciler arasında Hadise, Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel de vardı.

Her fırsatta, Sibel Can’ı dinlemeye gelen Hadise, ünlü sanatçıyı kuliste ziyaret ederek ona ‘iyi sahneler’ diledi.



Sibel Can’ı çok sevdiğini, beğendiğini ve sesine hayran olduğunu belirten Hadise, tüm gece boyunca şarkılara eşlik etti.

Karşılıklı dostlukları olduğunu belirten Sibel Can ise ‘Hadise hem güzel hem akıllı ve çok güzel bir kalbe sahip, aynı zamanda sahnelerin yıldızı’ diyerek övgüde bulundu.