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Romanya Milli Futbol Takımı Türk şirket ile anlaştı

#Romanya Milli Futbol Takımı#Romanya#Futbol
Romanya Milli Futbol Takımı Türk şirket ile anlaştı

Galatasaraylı futbolcular Olimpiu Moruţan ve Alexandru Cicâldău’nun da yer aldığı Romanya Milli Futbol Takımı’nın moda sponsoru Kiğılı oldu.

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Romanya Futbol Federasyonu’nda düzenlenen imza törenine, Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Răzvan Burleanu, Türkiye Romanya Büyükelçisi Fusün Aramaz, Türkiye Romanya Ticaret Ateşesi Sude Gürcan ve Romanya Türk İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güngör ve Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem katıldı.

Romanya Milli Futbol Takımı’nın moda sponsoru olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Suerdem, “Türkiye’nin en önemli erkek giyim markası olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Kiğılı markasının gücünü yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürdürmek için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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#Romanya Milli Futbol Takımı#Romanya#Futbol

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