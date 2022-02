Pınar Kerimoğlu: Sahne şov yeridir,cüretkar kostüm olur

Haberin Devamı

Sıra dışı tasarımlarınız ünlü isimler tarafından sahnede, kırmızı halıda ya da çekimlerde sıklıkla seçiliyor. Bunun için özel bir pazarlama strateji belirlediniz mi?

Benim moda sektöründe dördüncü yılım ve her geçen gün yeni insanlarla tanışıyorum. Müşteri memnuniyeti kulaktan kulağa yayıldıkça tasarımlarımı tercih eden insanlar artıyor. Gündüz kuşağında neredeyse tamamı ile işbirliği içindeyim, sahne olarak da yakın zamanda daha çok benim ismini duyacağınızı söylemek isterim. Herhangi bir planlama yapıp ilerlemedim dediğim gibi kulaktan kulağa konuşulup bana ulaştı çoğu ünlü isim. Sosyal medya hesaplarını çok iyi kullandığımı düşünüyorum. Artık sanal dünya daha baskın ve görsellik ve sunum insanların algısını çekiyor. Demekle insanlar artık sıradanlıktan sıkılmış farklılık arıyorlar ve beni tercih etmeleri beni mutlu ediyor.

BÜLENT ERSOY’LA BİRLİKTE OLMAK BÜYÜK KEYİF

Bu isimlerle çalışmak nasıl? Demet Akalın, Bülent Ersoy, Seda sayan, Ceylan, sizin tasarladığınız kıyafetlerle adından söz ettiriyor. Her birinin çalışma şeklini ve modaya bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlk sahne kostümü çalışmam Bülent Ersoy ile başladı. Düşünsenize nasıl büyük heyecan. Kıyafetlerine hep özenmiş, kıyafetlerinden hep konuşturmuş bir isim ile bu yolculuğa başladım. Bülent Hanım yıllarca sahnelerde ve yüzlerce kostüm giymiş biri olarak hem farklı hem de istediği bir şeyi yapmak için günlerce çizimleri ve dikimi yapıldık. Her kostümünde aynı özen ve titizlikle ilerliyoruz. ama sanılanın aksine kostüm provaları dışında normal zamanda da çok keyif aldığım bir kişidir. Her gün saatlerce havadan sudan konuşup sonra gelecek programda giyeceği kostüme planlıyoruz.



DEMET AKALIN İLE ARKADAŞ GİBİYİZ



SEDA SULTAN’LA HER SABAH EKRANDAYIZ

Peki, diğer ünlüler hakkında neler diyebilirsiniz?

Demet Akalın ile sadece sahne kostümleri için beraber değiliz. Arkadaşlığımız da var. Hep birbirimize sahne kostümleri yollayarak hangisini yapalım diye tartışıyoruz. Daha rahat ve keyifli ilerliyoruz. Tarzımız biraz daha spor şıklığını yakalamak. Seda Sayan, Seda Sultanımız zaten her gün ekranlarda gözümüzün gönlümüzü açıyor. En çok Lady Estrella ürünlerini tercih edenler arasında Seda Sultan geliyor. Çünkü her gün program yapıyor ve kendisine benim kıyafetlerim çok yakışıyor. Bedenlerimiz de uyduğu için her tasarımımı tereddütsüz giyebiliyor. Ve Ceylan Hanım ise muhteşem bir ses ve bu yeni tarzıyla bayağı konuşuldu. Şimdi yeni 2 klibi daha geliyor. Farklı 2 kostümümü daha giydi. Heyecanla çıkmasını bekliyoruz. Şimdiki çalışmalarım da sahne kostümlerine yönelik olacak daha çok… Gece-gündüz olarak ayırdım artık tasarımlarımı, ekibimizdeki de genişlettim. 2022’de her yerde olacağım.

Son günlerin tartışması ve cüretkar kıyafetler. Sizin tasarımcı olarak fikriniz nedir?

Sahne bir şov yeridir ve vitrindir. Kostüm ile kendinizi gösterme yeridir. Dekoltenin bir sınırı olmalı kesinlikle esrarengizlik katılmalı. Ama o esrarengizlik karşı taraftakiler tarafından görüldüğünde büyüsü kaçar. Dozu çok ama çok önemli cüretkar kostümleri severim ve dikerim. Ama giyecek olan kişinin sunumu benim için çok önemli.

Oldukça yoğun bir dönemdesiniz… Gündeminizde neler var şu an?

Her gün yeni tasarımlarımla güne başlıyorum aslında, bu yüzden benim atölyemde yoğunluk hiçbir zaman azalmıyor. Hem yurt içi hem de yabancı müşterilerime siparişlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğunluğumuza ek olarak sahne kostümlerine biraz daha ağırlık vermeye başladım. Ayrı bir bölüm açarak hızla hayata geçirmeyi hedefliyorum. Mısır, Katar, Lübnan ve Türkiye’de birçok ilde görüşmelerimiz devam ediyor. Sevdiğim işi yapıyorum ve bunun üzerinden çalışmak bana çok büyük keyif veriyor.

Şıra dışı bir çizginiz var. Tasarımlarınız için nelerden ilham alıyorsunuz?

Tasarımlarımın bir sınırın olmaması ve beni sınırlayanın da olmaması benim daha çok şey üretmeme sebep oluyor. Bu sektöre hobi görerek girmem benim için çok büyük avantaj oldu. Kaygı olmadan yapılan tasarımlarımın ilgi odağı olması beni doğru yolda olduğuma inandırdı. Her gün global markaların büyüme hedeflerini ve tasarımlarını inceliyorum. Gerçekten sadece farklı olanlar aralarından sıyrılıp yükseldiğini ve tercih edildiğini gördüm. Kendine has bir tarz oluşturmak gerektiğine inandım.



DUBAİ BENİM GÖZ BEBEĞİM

Yakın zamanda dünyada dünyadaki ilk butiğiniz Dubai’de açtınız. Nasıl ilgi?

Dubai benim gözbebeğim ve Arap müşterilerim ile aramdaki köprü diyebilirim… Çok güzel bir Arap müşteri kitlem var, çoğuyla mağazamda tanıştım. Sadece İstanbul’a benim için gelenler bile oluyor. Türkiye’ye gelemeyen için de Dubai adresimiz muhteşem oldu. Satışlarımız çok iyi. Dubai’nin dışında Katar, Lübnan ve Kanada’da da satışımız var. Franchise şartlarımız biraz ağır, çünkü bu sistemi çok fazla dağıtırsak kontrolü kaybedebiliriz ve yetişmek zor olur. Ürünlerin her biri çok vakit alıyor.

Yurt dışı yatırımlarınız devam edecek mi?

Şu an Lady Estrella ve Pınar Kerimoğlu ismini Avrupa’ya taşımak için başvurularımız yaptık. Global bir marka olmak istiyoruz. Modanın başkenti Paris ve Milano’da yakın zamanda da olacağız.

HAYALİM LADY GAGA, BEYONCE VE JENNIFER LOPEZ

Yabancı sahne sanatçılarından isimlere ulaşmak istediğiniz birileri var mı? Çalışmalar var mı?

Jennifer Lopez, Lady Gaga, Beyonce, Helene Fischer ve Taylor Swift için bağlantılara geçtik. Yakında sürprizlerim olacak. Hedeflerim çok büyük. Ve yakında hepsini göreceksiniz. Koç burcu kadınıyım ve şimdiye kadar istediğim her şeyi yaptım. Daha da yapacağım. Lilia Al Atrash, Manar Bashar, Jessica Alves, Hind Laroussi, Hiba Haidari, Mofida Shiha ve şu an aklıma gelmeyen pek çok ünlü isimle çalışıyoruz zaten.

Lady Estrella’nın ürün gamı genişleyecek mi?

Evet, ilk açıldığımız günden bu yana hep daha çok geliştirdik. Döviz kuru dalgalanmalarında bile atölyeyi evden devam ettirdim. Bizde durmak yok. Tasarımlarımın spor giyim, günlük, özel davet, sahne, mayo ve bikiniler, aksesuarlar olarak pek çok alanda dikimleri yapılıyor.

Gelecek planlarınız neler?

Yakın gelecek diyelim. Büyük bir organizasyon ile defile planlıyorum. Adından çok söz ettirecek, konuşulacak bir defileye hazır olun. Ve sevdiğim işi yapıyorum. Zevk alıyorum ve moda piyasasında başarıyı görüp kötülemeye çalışanlardan da mümkün olduğunda uzak durmaya çalışıyorum. Çok insan tanımak çok iş yapmak demek değildir. Moda sektöründe kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle samimi. Şaşkınlıkla izliyorum. Sektöre girdiğim andan bu yana bana yapılan yanlışları unutmuş gibi yapıyorum. Yazılanı yaşamaya devam… Sen değişirsen şansın da değişir.