Pandemi döneminde kurulan hayaller umuda dönüştü

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Öğrencilerinin sanatla birlikte kendilerini ifade ederken, kurmuş oldukları hayallerin resmedilip, sergilendikten sonra diğer çocukların eğitimine fayda sağladığını görmelerini ve böylece çocuklarda bir sosyal sorumluluk duygusunu ortaya çıkarmayı amaç edindiğini ifade eden Niğdeli bu serginin tüm gelirini Çocuk Eğitim Derneği’ndeki 0- 6 yaş işitme engelli çocukların eğitimi için bağışladı.



Sergide içlerinde işitme engelli çocukların resimlerinin de bulunduğu 5-11 yaş aralığındaki küçük ressamın yapmış olduğu 47 resim sergilendi.

Sergi açılışına katılan Çocuk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cenker Ilıcalı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar 2008 yılından beri İstanbul Ataşehir’de 0- 6 yaş arası işitme engelli çocuk ve ailelere verilen eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

