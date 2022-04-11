‘Nuh’un Gemisi Cudi’de 2’ asıl yerinde çekildi

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Hazırlık aşaması yaklaşık bir sene süren Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 filmi, ilk kez Hz. Nuh’un Gemisi’nin oturduğu yer olarak kabul edilen Cudi Dağı’ndaki ‘Sefine’ bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen film olma özelliğini taşıyor.

Yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş’in oturduğu yapımda Nuh’un Gemisi’ni araştırmaya gelen Amerikalı ekibin eğlenceli ve dramatik hikayesine, bu kez de belediye başkanlığı seçimleri dahil oluyor.



Yapımcı Bülent Durgun, çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak “Yurtdışında Nuh’un Gemisi filmi daha önce yapıldı. Hem de dünya çapında ses getirdi ama biz ilk kez cesaret ederek asıl yerinde filmimizi çekmeye karar verdik ve şükür ki alnımızın akıyla süreci tamamladık. İlk filmimiz seyircimizden büyük takdir toplamıştı. 22 Nisan’da beyazperdede olacak devam filmimizde de seyircimizi hem duygusal, hem de eğlenceli anlar bekliyor. Özellikle bir sahnede herkes çok duygulanacak. Biz ekip olarak çekimlerde manevi anlamda dolu dolu anlar yaşadık, hatta neredeyse hepimiz ağladık. Artık takdir sinemaseverlerin, herkesi izlemeye bekliyoruz. ” ifadelerini kullandı.