Nil Karaibrahimgil: 10 yaşında bir anneyim

Nil Karaibrahimgil, Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler”e konuk oldu. Karaibrahimgil, oğlu Aziz Arif’e olan duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Anne olmak bir insanın kalbinin sonsuz bir kapıda genişlemesi gibi bir şey. Ben de annelikle karşılaştığımda çok hızlı bir şekilde dönüşmeye, öğrenmeye başladım. Bazen Aziz Arif’e diyorum ki ‘Aziz Arif ben de senden her gün bir şey öğreniyorum, ben de 10 yaşında bir anneyim, benim annem de daha çocukluğunda, ben de seninle 10 yaşındayım, anneliğim de.’



Şu an 10 senelik bir yolculuğun içindeyim. Çok mutluyum; Aziz Arif oğlum olduğu için, dünyada hiç kimsenin çocuğum olmasını istemezdim, onu isterdim 1000 kere de doğacak olsa. Her günümü onu anlayarak, özünü görmeye çalışarak, ona saygı duyarak, nezaket göstermeye çalışarak geçirmeye çalışıyorum.”