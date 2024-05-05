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Nebahat Çehre: Dizilerde yer almayı istiyorum, özledim

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#Nebahat Çehre#Dizi#Aşk-I Memnu
Nebahat Çehre: Dizilerde yer almayı istiyorum, özledim
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 17:19

Uzun süredir film ya da dizi projelerinde yer almayan Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Nebahat Çehre, yeni bir projede yer alıp almayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Geçen sezon başlamadan önce altı dizi projesi okumuştum. İyi bir şey gelirse oynayacağım, bugüne kadar gelmedi. Aslında dizilerde yer almayı istiyorum, özledim. 127 filmim var Yeşilçam'da. Her rolü oynadım. Her şeye açığım. Ama sırf oynamak için bir projede yer almam.”

Nebahat Çehre: Dizilerde yer almayı istiyorum, özledim


Ünlüler akın etti
Dünyaca ünlü modacı Elie Saab ve Tor Holding iş birliğiyle Kandilli’de hayata geçirilen lüks gayrimenkul projesi Elie Saab Bosphorus, önceki akşam The Peninsula Hotel’de düzenlenen lansmanla tanıtıldı.
Nebahat Çehre: Dizilerde yer almayı istiyorum, özledim

Nil Karaibrahimgil-Serdar Erener

Davete iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı. Elie Saab CEO'su Elie Saab Jr. ve Tor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Torun’un konuşmasıyla başlayan gece, ünlü piyanist Fazıl Say’ın müzikleriyle renklendi.
Nebahat Çehre: Dizilerde yer almayı istiyorum, özledim




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#Nebahat Çehre#Dizi#Aşk-I Memnu

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