Sanat dünyasından acı haber: Şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayata veda etti

Acı haberi Faithfull'un sözcüsü bir yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada "Şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu Marianne Faithfull'un hayata veda ettiğini büyük bir üzüntüyle duyururuz" denildi.

Yıldızın, Londra'daki evinde, ailesinin yanı başında ve huzur içinde son nefesini verdiği bilgisi de yer aldı. Açıklama "Onu çok özleyeceğiz" satırıyla sona erdi.

Marianne Faithfull, bir süredir meme kanseri, bulimia ve amfizem gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yıldız, 2020 yılında da Covid 19'a yakalanmış ve 22 gün hastanede tedavi görmüştü.

O dönemde doktorları Marianne Faithfull'un hayatta kalmasını beklemediklerini belirtse de efsane sanatçı iyileşti ve 21'inci albümü She Walks in Beauty'yi çıkardı.

1960'LARA BÜYÜK AŞKIYLA DAMGASINI VURDU

1946 yılında İngiltere'de Hampstead'de dünyaya gelen Marianne Faithfull, 1960'lı yıllarda Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile yaşadığı aşkla da çok konuşuldu.

Tam adıyla Marianne Evelyn Gabriel Faithfull 1964 yılında keşfedildi. Kendi adını taşıyan ilk albümü bir yıl sonra yayınlandı. Büyük bir satış başarısı yakaladı.

1966 ile 1970 arasında Mick Jagger ile dönemine damga vuran bir aşk yaşadı. Bu sırada sinema kariyerine de başladı. I'll Never Forget What's'isname, The Girl on a Motorcycle ve Hamlet gibi filmlerde oynadı.

ŞARKILARI HAFIZALARDA YER ETTİ

Fakat 1970'lerde kötü alışkanlıkları yüzünden hayatı da kariyeri de tehlikeye girdi. O dönemde bir evsiz olarak yaşadı.

Uzun sayılacak bir aranın ardından 1979 yılında Broken English adlı albümüyle müziğe döndü.

Müzikal yolculuğuna 1964'te Mick Jagger tarafından sözleri yazılan As Tears Go By ile başlayan Faithfull, kariyeri boyuncaThis Little Bird, Come and Stay With Me gibi sayısız şarkısıyla bir döneme damgasını vurdu.

50 yılı aşkın süredir müzik kariyerini sürdüren Marianne Faithfull, üç evlilik yaptı. Ünlü şarkıcı, birkaç kez İstanbul'da verdiği konserlerde de müzikseverlerle buluşmuştu.