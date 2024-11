Meryem Uzerli isyan etti: Siz erkekler olarak neredesiniz?

Haberin Devamı

Harper’s Bazaar dergisi, dünyanın farklı ülkelerinde her yıl gerçekleştirilen “Women of the Year Awards”ın (Yılın Kadınları Ödülleri) İstanbul ayağını geçen akşam The Peninsula Istanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye’de ikinci kez düzenlenen ödül töreni, dünyadan ve Türkiye’den önemli konukları ağırladı. Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı geceye, dünyaca ünlü modeller Jessica Stam ve Josephine Skriver da katıldı. Ödüller, iş dünyasından sanata, spordan bilime kadar kendi alanlarında fark yaratan isimlere takdim edildi.

Kadınlar birbirimize şiddet uygulamayalım

Meryem Uzerli, “yılın güçlü kadın dayanışması” ödülünü Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş’in elinden aldı. Uzerli, “Kadınları kıyaslayarak onları zorluyorsunuz. Siz de şiddet uyguluyorsunuz. Siz erkekler olarak neredesiniz? Bizim sağlıklı adamlara ihtiyacımız var. Medya dünyasındaki kadınlar olarak birbirimize şiddet uygulamayalım. O zaman gücümüz azalıyor. Bir olalım”

Haberin Devamı

En güzel iş babalık ve eşlik

Barış Arduç, “yılın erkeği” ödülünü Harper’s Bazaar genel yayın yönetmeni Gülen Yelmen’den aldı. Arduç, “Kendi işlerinde ve kendi ideallerinin peşinden koşan kadınlardan ödül almak çok gurur verici” dedi. Oyuncu, eşi Gupse Özay’ın da bir projede çalıştığını söyledi: “Kadınlarımız harıl harıl çalışıyor. Benim eşim de çalışıyor, bir proje için çekimleri var. Ben de oradan geldim. Yanına döneceğim.” Arduç ayrıca babalık ve eşlik görevlerine odaklandığını dile getirdi: “Şu anki tek görevim evime babalık yapmak, eşime kocalık görevimi üstlenmek. En güzel iş de babalık ve eşlik.”

Önüme engel konuldu

Hande Erçel, “dijital yıldız” ödülünü Burcu Esmersoy’dan aldı. Erçel, “Kadını gerçekten anlayan ve değer veren insanlarla birlikte olmaktan mutluyum. Hakkımda söylenen bunca şeye, önüme bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül vermeniz ve bu cesareti sergilemeniz benim için özel ve onur verici” dedi.

Haberin Devamı

Birlikte şarkı söylüyoruz

Birce Akalay, “yılın oyuncusu” ödülünü kazandı. Oyuncu geceye sevgilisi Hakan Kurtaş ile katıldı. Kurtaş, “Seve seve takip ettiğim ünlü bir sevgilim var” dedi. Oyuncu, “Birce Hanım’a şarkı yazar mısınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hissettiğimiz şeyleri kaleme döküyoruz. Biz ara ara birlikte şarkı da söylüyoruz. Olabilir, neden olmasın?”

Begüm Khan, “yılın aksesuvar tasarımcısı” ödülünü Begüm Kütük Yaşaroğlu’ndan aldı.

Ceylin Türkkan Bilge, “yılın moda tasarımcısı” ödülünü Ayşe Ege’nin elinden aldı.

Haberin Devamı

Geçen hafta WTA Merida Açık’ta şampiyonluk kazanarak dünya sıralamasında ilk 100’e giren milli tenisçi Zeynep Sönmez “yılın sporcusu” seçildi. Sönmez, ödülünü Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil’den aldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun, “yılın yükselen yıldızı” ödülünü Dolunay Soysert’in elinden aldı. Genç oyuncu, “Bu yolculuğun henüz başında bu ödülle destek almak çok güzel” dedi.