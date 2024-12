Haberin Devamı

Ünlü oyuncuşimdi de toplumsal sorunlara ışık tutan ödüllü İranlı kadın yönetmen Mahnaz Mohammadi’nin yeni filmi “I Was Home When I Got There” için kamera karşısına geçti. Melisa Sözen, Alman şirketi PakFilm’in yapımcılığını üstlendiği filmde Roya adlı karaktere hayat verecek.

Melisa Sözen filmin çekimleri için Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te kamera karşısına geçti.

‘I Was Home When I Got There’ filmi İngilizce ve Farsça çekilecek.