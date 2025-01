Melek Zeynep Bulut’a Paris’ten 'Sanat ve Tasarım Kürasyonunda Mükemmeliyet' Ödülü

Haberin Devamı

14 kategoride kazananların açıklandığı törende Andree Putman Yaşam Boyu Başarı Ödülü; mimarinin sınırlarını yeniden tanımlayan Lord Norman Foster’ın, Le Prix Charlotte Perriand Ödülü; minimalist ve şiirsel yaklaşımlarıyla tanınan ünlü Japon mimarlık ikilisi SANAA'dan Kazuyo Sejima ve Ryue Nishizawa'ın oldu. Aynı törende “Sanat ve Tasarım Kürasyonunda Mükemmelliyet” ödülü Türk sanatçı Melek Zeynep Bulut’a takdim edildi.

Melek Zeynep Bulut yaptığı duyuruda; “Dün akşam Paris’te ‘Excellence in Art and Design Curation’ kategorisinde ödüllendirildik. Dünyaya iyi bir fikir vermek, bilince, bilgiye olan heyecanı artırmak ve bilgiyi muhakeme edebilmenin kendi bir ödüldür ve buna samimiyetle gönül veren herkes kazanan. Bu değerli topluluğa, evrensel birlikteliğe içten sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkürler CDA! Duo’yu birlikte hayata geçirdiğimiz çok değerli çalışma arkadaşlarıma özel teşekkürlerimi iletmek isterim. Ve elbette yüzyıllara dayanan derin felsefe ve köklü kültürel etkileşimi ile her zaman bize büyük bir ilham olan güzel ülkemize.”

Créateurs Design Awards, Melek Zeynep Bulut’un dördüncü uluslararası ödülü oldu.