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Locadan izlemek 25 bin dolar

Güncelleme Tarihi:

#Christina Aguileraş#Antalya#Konser
Locadan izlemek 25 bin dolar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 08:24

7 Grammy ödülü olan Christina Aguilera, Türkiye’deki ilk konserini Antalya’daki Regnum Carya’da verecek. Amerikalı şarkıcıyı locada izlemenin bedeli ise 25 bin dolar.

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DÜNYACA ünlü Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, Türkiye’ye geliyor. Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden yıldız Türkiye’deki ilk konserini Antalya Belek’te verecek. 7 Grammy ödülü olan Christina Aguilera, 8 Ağustos akşamı Regnum Carya’nın 2 bin 500 kişi kapasiteli sahnesi Pearl Event Area’da hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur ve Anne Marie gibi dünya starlarının verdikleri konserlerle akıllarda yer eden “Regnum Live in Concert” serisi kapsamında sahneye çıkacak. Christina Aguilera’nın konser bileti 15 bin TL. Ünlü sanatçıyı özel locada izlemek isteyenlerin ise 25 bin doları gözden çıkarması gerekiyor. Öte yandan Antalya’ya iki çocuğuyla birlikte gelecek olan sanatçının otelde tatil yapacağı da öğrenildi.

 

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#Christina Aguileraş#Antalya#Konser

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