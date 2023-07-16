Locadan izlemek 25 bin dolar

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DÜNYACA ünlü Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, Türkiye’ye geliyor. Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden yıldız Türkiye’deki ilk konserini Antalya Belek’te verecek. 7 Grammy ödülü olan Christina Aguilera, 8 Ağustos akşamı Regnum Carya’nın 2 bin 500 kişi kapasiteli sahnesi Pearl Event Area’da hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur ve Anne Marie gibi dünya starlarının verdikleri konserlerle akıllarda yer eden “Regnum Live in Concert” serisi kapsamında sahneye çıkacak. Christina Aguilera’nın konser bileti 15 bin TL. Ünlü sanatçıyı özel locada izlemek isteyenlerin ise 25 bin doları gözden çıkarması gerekiyor. Öte yandan Antalya’ya iki çocuğuyla birlikte gelecek olan sanatçının otelde tatil yapacağı da öğrenildi.