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Kıyafetler iyiliğe dönüştü

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#Sıla#Kansersiz Yaşam Derneği#Bağış
Kıyafetler iyiliğe dönüştü
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 10:43

SILA, konserlerinde giydiği 55 adet özel tasarım kıyafeti Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışladı.

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Kıyafetler önceki gün Kulis Maslak’ta sergilendi. Etkinlikte konuşan Sıla, yaptığı bağış hakkında şunları söyledi:

“Sahne kostümlerimin iyiliğe dönüşmesine vesile olmaktan çok mutluyum. Kanser hastalığının zorluklarıyla mücadele edenlere iyilik ve sağlık diliyorum. Yıllardır söylediğim bir şey var; ışıklar bize yanıyor. Şanı, şöhreti bu tip şeylerde kullanmak önemli. Ne kadar insana uzanırsa elimiz o kadar iyi.”

Kıyafetlerden elde edilecek gelirle derneğin “Aile Yaşam Desteği” projesi kapsamında kanser hastası çocukların eğitimine katkıda bulunulacak. 

Kıyafetler iyiliğe dönüştü

 

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#Sıla#Kansersiz Yaşam Derneği#Bağış

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