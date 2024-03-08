Kıyafetler iyiliğe dönüştü

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Kıyafetler önceki gün Kulis Maslak’ta sergilendi. Etkinlikte konuşan Sıla, yaptığı bağış hakkında şunları söyledi:

“Sahne kostümlerimin iyiliğe dönüşmesine vesile olmaktan çok mutluyum. Kanser hastalığının zorluklarıyla mücadele edenlere iyilik ve sağlık diliyorum. Yıllardır söylediğim bir şey var; ışıklar bize yanıyor. Şanı, şöhreti bu tip şeylerde kullanmak önemli. Ne kadar insana uzanırsa elimiz o kadar iyi.”

Kıyafetlerden elde edilecek gelirle derneğin “Aile Yaşam Desteği” projesi kapsamında kanser hastası çocukların eğitimine katkıda bulunulacak.