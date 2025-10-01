×
Kerem Bürsin, Meryl Streep ile aynı karede... Yan yana izlediler

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 08:12

KEREM Bürsin, Dolce&Gabbana’nın Milano Moda Haftası’nda düzenlenen defilesini dünya yıldızlarıyla birlikte en ön sıradan izledi.

 Gişe rekortmeni “Şeytan Marka Giyer”in devam filminin çekimleri de moda şovu sırasında canlı olarak gerçekleştirildi. Kerem Bürsin filmde ‘Miranda Priestly’ karakterine hayat veren Oscar’lı oyuncu Meryl Streep ile aynı kadrajda yer aldı.

Bu görüntüler, merakla beklenen “Şeytan Marka Giyer 2” filminde kullanılacak.

Milano Tiyatrosu’ndaki defileye filmde sanat yönetmenini canlandıran Stanley Tucci ile gelen Meryl Streep, filmdeki sahne için defileyi izledi.

Sahne boyunca ‘Miranda Priestly’ olarak Tucci ile sohbet eden Streep modeller geçerken bakışlarını podyuma yöneltti.

Tesadüfen film çekimlerinde yer alan Kerem Bürsin de tıpkı usta oyuncu gibi podyumdaki modelleri dikkatle inceleyerek gösterinin başarısını alkışladı.

