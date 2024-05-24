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‘Kadir Doğulu için’ dedi vurdu

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#Kadir Doğulu#Onur Akay#Balıkesir
‘Kadir Doğulu için’ dedi vurdu
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 16:19

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Balıkesir Akçay sahilinde önceki akşam saldırıya uğradı.

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Daha önce Kadir Doğulu için “Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evli” ve “Kadir Doğulu tarikatta, mason” açıklaması yapan Akay, kimliği belirsiz kişinin kendisine “Kadir Doğulu ve tarikat için” diyerek yumruk attığını söyledi.

‘Kadir Doğulu için’ dedi vurdu

Akay, “Dostlarla sahilde oturduğumuz yerden kalktık, karavan bölgesi var, oraya yürürken karanlıkta genç bir şahıs geldi ve o sözleri söyleyerek saldırdı. Geçen yıl bana yine saldırı olmuştu, dişim kırılmıştı ve saldırgan hapis cezası almıştı. Polis kamera kayıtlarını inceliyor ve soruşturma sürüyor. Adalete güveniyorum” dedi.

 

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#Kadir Doğulu#Onur Akay#Balıkesir

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