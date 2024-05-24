‘Kadir Doğulu için’ dedi vurdu

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Daha önce Kadir Doğulu için “Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evli” ve “Kadir Doğulu tarikatta, mason” açıklaması yapan Akay, kimliği belirsiz kişinin kendisine “Kadir Doğulu ve tarikat için” diyerek yumruk attığını söyledi.

Akay, “Dostlarla sahilde oturduğumuz yerden kalktık, karavan bölgesi var, oraya yürürken karanlıkta genç bir şahıs geldi ve o sözleri söyleyerek saldırdı. Geçen yıl bana yine saldırı olmuştu, dişim kırılmıştı ve saldırgan hapis cezası almıştı. Polis kamera kayıtlarını inceliyor ve soruşturma sürüyor. Adalete güveniyorum” dedi.