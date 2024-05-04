İzmir Art Fair Sanat ve Antika Fuarı’nda yarın son gün

Haberin Devamı

Ebru Kurtoğlu

Fuar İzmir / Gaziemir'de gerçekleşen fuarda 70 galeri, 20 antikacı, 1500 sanatçı, 5000 sanat eseri ve binlerce antika obje sanatseverlerle buluştu. Klasik, modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği etkinlikte, yerli ve yabancı birçok sanatçının eserleri görücüye çıktı. Etkinlikte sanatçılar Ebru Kurtoğlu ve Ece Uslu da yer aldı.

Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İzmir Art Fair 2024’te, dünyaca ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev de konser verdi. Etkinlik ayrıca, sanatsal workshoplar, canlı performanslar, müzik dinletileri ve seminerlere sahne oldu.