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İzmir Art Fair Sanat ve Antika Fuarı’nda yarın son gün

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#İzmir Art Fair#Sanat Ve Antika Fuarı#Kültür Sanat
İzmir Art Fair Sanat ve Antika Fuarı’nda yarın son gün
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 17:49

1 Mayıs’ta başlayan İzmir Art Fair, Sanat ve Antika Fuarı’nı ziyaret etmek için yarın son gün.

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İzmir Art Fair Sanat ve Antika Fuarı’nda yarın son gün
Ebru Kurtoğlu

Fuar İzmir / Gaziemir'de gerçekleşen fuarda 70 galeri, 20 antikacı, 1500 sanatçı, 5000 sanat eseri ve binlerce antika obje sanatseverlerle buluştu. Klasik, modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği etkinlikte, yerli ve yabancı birçok sanatçının eserleri görücüye çıktı. Etkinlikte sanatçılar Ebru Kurtoğlu ve Ece Uslu da yer aldı. 

Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İzmir Art Fair 2024’te, dünyaca ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev de konser verdi. Etkinlik ayrıca, sanatsal workshoplar, canlı performanslar, müzik dinletileri ve seminerlere sahne oldu.

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#İzmir Art Fair#Sanat Ve Antika Fuarı#Kültür Sanat

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