Evlenme programıyla tanınmıştı... 13 kez ameliyat oldu ama hayata tutunamadı

Acı haberi David Murphey'in ailesi yaptığı bir açıklamayla duyurdu. TV yıldızının, 11 Aralık'ta Nevada'daki evinde hayata veda ettiğini açıklayan ailesi derin bir üzüntü içinde olduklarını satırlarına ekledi.

Her ne kadar milyonlarca kişi onu TV ekranlarına gelen 90 Day Fiance: Before the 90 Days adlı programla tanıyor olsa da David Murphey'in aynı zamanda bir yazılım mühendisi ve küçük işletme sahibi olduğu da belirtildi.

David Murphey, yıllardır farklı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Ama bunlara ek olarak geçen yıl da karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Bu yüzden tam 13 kez ameliyat masasına yatan David Murphey, ölümünden bir hafta önce yakınlarına kendini iyi hissetmediğini söylüyordu. Murphey bu sırada çok fazla kilo kaybetmişti.

David Murphey, adını duyurduğu yarışma programının formatı gereği Ukraynalı Lana ile uzun süre uzak mesafeli ilişki yaşamıştı. Ona evlenme teklif etmiş ancak sonra yollarını ayırmışlardı.

Ailesi yaptığı açıklamada Murphey'i çok özleyeceklerini ve bıraktığı boşluğun asla doldurulamayacağını da ekledi.