Her zaman yanlarındayız

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Geçtiğimiz akşam Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi’nde sahnelenen oyunu konservatuvarın eğitmenlerinden de olan Ziver Armağan Açıl sahneye koydu. Emre Gül, Gizem Alukan, Hasan Özperçin, Jülide Öztürk, Şaban Emre Kuş, Şevval Diyartepe ve Zelal Özge Öner’in rol aldığı oyun, tüm seyirciden tam not aldı.

