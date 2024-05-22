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Her zaman yanlarındayız

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#Sadri Alışık Kültür Merkezi#Kerem Alışık#Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi
Her zaman yanlarındayız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 16:34

Çolpan İlhan &Sadri Alışık Konservatuvarı, 2024 yılı mezunlarını verdi. Ücretsiz eğitim veren konservatuvarın yeni mezunları sahneledikleri “39 Basamak” oyunuyla okullarına veda etti.

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Geçtiğimiz akşam Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi’nde sahnelenen oyunu konservatuvarın eğitmenlerinden de olan Ziver Armağan Açıl sahneye koydu. Emre Gül, Gizem Alukan, Hasan Özperçin, Jülide Öztürk, Şaban Emre Kuş, Şevval Diyartepe ve Zelal Özge Öner’in rol aldığı oyun, tüm seyirciden tam not aldı.

Her zaman yanlarındayız

Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, “Mezun olan yetenekli, çabalı, istekli ve meraklı gençlerimizi kutluyorum. En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. Ellerinde emekleri, alınlarında terleri ve kalplerinde sevdaları ile yürüdükleri yol hep açık olsun. Sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Her zaman yanlarındayız” dedi.

 

 

 

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#Sadri Alışık Kültür Merkezi#Kerem Alışık#Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi

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