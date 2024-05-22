Geçtiğimiz akşam Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi’nde sahnelenen oyunu konservatuvarın eğitmenlerinden de olan Ziver Armağan Açıl sahneye koydu. Emre Gül, Gizem Alukan, Hasan Özperçin, Jülide Öztürk, Şaban Emre Kuş, Şevval Diyartepe ve Zelal Özge Öner’in rol aldığı oyun, tüm seyirciden tam not aldı.Sadri Alışık Kültür Merkezi
Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık
, “Mezun olan yetenekli, çabalı, istekli ve meraklı gençlerimizi kutluyorum. En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. Ellerinde emekleri, alınlarında terleri ve kalplerinde sevdaları ile yürüdükleri yol hep açık olsun. Sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Her zaman yanlarındayız” dedi.