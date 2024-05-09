Hayvan sağlığına dikkat çeken dijital sergi

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Küratörlüğünü Seda Yörüker’in üstlendiği dijital sergide, veteriner görüntüleme merkezlerine sağlık sorunları ya da tanı amacıyla getirilmiş, aralarında caretta caretta, armadillo, gri langur maymunu ve boa yılanı gibi çok farklı türlerin de olduğu 20 hayvanın MR ve bilgisayarlı tomografi cihazlarında gerçekleştirilen çekimleri yer alıyor.

Sergiyle ilgili görüşlerini açıklayan Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enis Sonemel, “Bu sergiyle de amacımız, binlerce yıldır hayatımızın önemli bir parçası olan hayvanların sağlığının en az insanlar kadar önemli olduğunu vurgulamak. Hayvan sağlığıyla ilgili toplumda farkındalık yaratarak, tıbbi görüntülemenin ne kadar kritik öneme sahip olduğunun daha iyi anlaşılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Sergiye danışmanlık yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Veterinerlik Radyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Karabağlı ise sergiyle ilgili olarak, Radyolojik görüntüleme, beşerî tıp alanında olduğu gibi, veteriner hekimliği alanında da hastalıkların tanı ve tedavisinde çok önemli yer tutuyor. Hayvan sağlığı için veteriner hekimlerimizin bu hizmetlere kolay ve güvenilir biçimde ulaşması da hayati bir önem taşıyor. Bizler radyolojik ileri görüntüleme ve tanı tekniklerinin veteriner hekimlikte de klinik pratiğe kazandırılması için çalışıyoruz. Ancak yakın geçmişe kadar hem dünyada hem de ülkemizde veteriner hekimlerinin ihtiyaç duyduğu tanı ve tedavi planlaması çoğunlukla beşerî görüntüleme ve tanı merkezlerinden alınan inceleme sonuçları doğrultusunda yapılabiliyordu. Bu anlamda son yıllarda ülkemizde veteriner görüntüleme merkezlerinin hem üniversite hastanelerinde hem de özel sektörde yaygınlaşması hepimiz adına sevindirici. Bu konunun sanatla bir araya gelerek toplumsal farkındalığa dönüşmesi ise veteriner hekimleri olarak bizler için büyük mutluluk kaynağı. Sergide katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz” dedi

İnsanların hayvanlarla olan uzun soluklu tarihine dikkati çeken Küratör Seda Yörüker, “İnsanın öteden beri dünyayı anlamsal olarak kuşatma düşüncesinde odak noktası daima hayvanlar oldu. Tarih boyunca mücadele edilen, ehlileştirilen, dost olunan, masallara giren, totem edinilen, kutsal görülen, kaçılan, kovalanan, sembolleştirilen, genetiği değiştirilen bir hayvan olgusu ile yaşıyoruz. Onlar gerçekten de zihnimizde çok büyük yer kaplıyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ilk resim ve heykel örneklerinin de hayvan olması şaşırtıcı olmasa gerek; onlarla olan çok yönlü ilişkimiz bizim kendi tarihimizin temellerini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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Sergiden elde edilecek gelirin ise yardıma muhtaç hayvanlara sahiplendirilene kadar geçici barınma imkânı sunan sosyal sorumluluk projesi Kurtaran Ev’e bağışlanacağı duyuruldu.