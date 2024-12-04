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GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Güncelleme Tarihi:

#Ece Sükan#Şükrü Özyıldız#GQ Türkiye Men Of The Year 2024
GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 11:54

GQ Türkiye Men of the Year 2024’te alanında önemli çalışmalara imza atan 13 isme ödülleri takdim edildi.

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GQ Türkiye Men of the Year 2024 ödülleri önceki akşam Four Seasons Bosphorus’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

‘Rutinleri kırmak’ temasıyla düzenlenen gecede müzik, spor, moda, sahne ve gösteri, gastronomi, iş dünyasındaki çalışmalarıyla rutinleri kıran 13 isme ödülleri takdim edildi.

Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı gecenin kırmızı halı röportajlarını ise Ece Sükan gerçekleştirdi.

Sıla’ya teşekkür ederim

İlker Kaleli, ‘yılın uluslararası başarısı’ ödülünü kazandı. Geceye sevgilisi Sıla ile katılan oyuncu, “Sıla’ya ne olursa olsun her halimde yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Bir oyuncuyla yaşamak çok kolay değil” dedi.

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

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Bebek düşüncemiz yok

Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile ayrılacaklarına dair iddiaları yalanladı: “Her şey çok yolunda.” Oyuncu, “Anne olmak ister misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Çok özel bir soru bu. Tersliyor gibi olmak istemiyorum ama şu an için öyle bir düşünceye sahip değiliz.”

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Burak’la gurur duyuyorum

Bestemsu Özdemir, Burak Deniz ile olan aşkı hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Görüntü vermiyor olmamız bir tercih. Özel hayat adı üstünde. Kendisi bugün ödül alacak. Onunla gurur duyuyorum, her şey yolunda.”

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Burak Deniz, ‘yılın ekran yıldızı’ ödülünü kazandı. Deniz, “Mesleğime âşığım. Aynı heyecanla aynı istekle aynı bu çocuksu duyguyla mesleğime devam ediyorum” dedi.

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Hayallerime bir adım daha yaklaştım

Burak Berkay Akgül, ‘yılın yükselen yıldız oyuncusu’ ödülünü kazandı. AkGül, “Hayallerimi gerçekleştirmek için çok uğraştım. Ben öğrenciyken Zafer Algöz’ün imza gününe gitmiştim. Kitabı imzalarken bir gün aynı projede oynamak dileğiyle notunu yazdı ve biz daha sonrasında aynı projede usta-çırak olarak oynadık. Bugün de aynı ödül töreninde birlikte ödül alıyoruz. Hayallerime beni bir adım daha yaklaştırdığınız için teşekkür ederim” dedi.

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GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Güzel hissettiren kıyafet giyiyorum

Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz haftalarda Gülşen’in sahnesinde giydiği kıyafetin aynısı ile geceye katıldı. Allen, “Artık linç edilmeye yönelik şeyler yapıyor insanlar. Benim taktiğim tabii ki bu değil. Sadece içinde güzel hissettiğim şeyler giymeyi seviyorum” dedi.

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

20’li yaşlardaki Gökçe’ye teşekkürler

Gökçe Bahadır, GQ Men of the Year 2024’te ‘yılın kadını’ ödülünü kazandı. Bahadır’a ödülü rol arkadaşı Salih Bademci takdim etti. Bahadır, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Ezber bozmak deyince aklıma mesleğe ilk başladığım zamanlarda yani 20’li yaşlarda olan Gökçe geldi. Açıkçası ona bir teşekkür etmek istiyorum. Korktuğu halde cesur davranan, risk alan, kendine çok inanan Gökçe’ye teşekkür ederim.”

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GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

2024 en kötü senemdi

Zafer Algöz, ‘yılın komedi insanı’ seçildi. Algöz, “Bizim mesleğimiz dışarıdan çok cazip ancak içeriden çok zorlu bir iş. 2024 yılı hayatımın en kötü senesiydi önce annemi sonra babamı kaybettim. Tam bu yılın bitimine doğru bu ödül benim için çok büyük bir moral oldu” dedi.

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Olimpiyatlarda kazandığı madalya ve ikonik duruşuyla dünyada fenomen olan Yusuf Dikeç, ‘yılın spor insanı’ dalında ödül aldı. Dikeç, “Hayallerinizi ve hedeflerinizi büyük tutun. Sakın geri adım atmayın, çok çalışın. Tutkuyla çalışmayı sürdürün” dedi.

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GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Kalbimden geleni yaptım

Mert Demir ‘yılın hype’ı’ ödülünü Teoman’ın elinden aldı. Demir, “Bu ödülü Teoman’dan alıyor olmak benim için çok değerli. Teoman bana kalbinden ne geliyorsa onu yapmam gerektiğini gösteriyor” dedi.

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Can Hakko, ‘yılın stil sahibi erkeği’ ödülünü kazandı. Ödülü Ece Sükan takdim etti. Hakko, “Bu ödülü dedem Vitali Hakko’ya ithaf etmek istiyorum. O benim için bir moda ikonudur” dedi.

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Halit Ergenç, ‘Yılın oyuncusu’ ödülünü Ekin Koç’a verdi.

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

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Türkiye’nin en genç ralli pilotu Kerem Kazaz, ‘yılın cesaret’ ödülünün sahibi oldu.

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Mehmet Akdağ, ‘yılın şefi’ ödülünü Şölen CEO’su Erdoğan Çoban tarafından aldı.

GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

 

 

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#Ece Sükan#Şükrü Özyıldız#GQ Türkiye Men Of The Year 2024

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