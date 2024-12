GQ Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

Haberin Devamı

GQ Türkiye Men of the Year 2024 ödülleri önceki akşam Four Seasons Bosphorus’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



‘Rutinleri kırmak’ temasıyla düzenlenen gecede müzik, spor, moda, sahne ve gösteri, gastronomi, iş dünyasındaki çalışmalarıyla rutinleri kıran 13 isme ödülleri takdim edildi.

Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı gecenin kırmızı halı röportajlarını ise Ece Sükan gerçekleştirdi.

Sıla’ya teşekkür ederim



İlker Kaleli, ‘yılın uluslararası başarısı’ ödülünü kazandı. Geceye sevgilisi Sıla ile katılan oyuncu, “Sıla’ya ne olursa olsun her halimde yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Bir oyuncuyla yaşamak çok kolay değil” dedi.

Bebek düşüncemiz yok



Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile ayrılacaklarına dair iddiaları yalanladı: “Her şey çok yolunda.” Oyuncu, “Anne olmak ister misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Çok özel bir soru bu. Tersliyor gibi olmak istemiyorum ama şu an için öyle bir düşünceye sahip değiliz.”

Burak’la gurur duyuyorum



Bestemsu Özdemir, Burak Deniz ile olan aşkı hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Görüntü vermiyor olmamız bir tercih. Özel hayat adı üstünde. Kendisi bugün ödül alacak. Onunla gurur duyuyorum, her şey yolunda.”

Burak Deniz, ‘yılın ekran yıldızı’ ödülünü kazandı. Deniz, “Mesleğime âşığım. Aynı heyecanla aynı istekle aynı bu çocuksu duyguyla mesleğime devam ediyorum” dedi.

Hayallerime bir adım daha yaklaştım



Burak Berkay Akgül, ‘yılın yükselen yıldız oyuncusu’ ödülünü kazandı. AkGül, “Hayallerimi gerçekleştirmek için çok uğraştım. Ben öğrenciyken Zafer Algöz’ün imza gününe gitmiştim. Kitabı imzalarken bir gün aynı projede oynamak dileğiyle notunu yazdı ve biz daha sonrasında aynı projede usta-çırak olarak oynadık. Bugün de aynı ödül töreninde birlikte ödül alıyoruz. Hayallerime beni bir adım daha yaklaştırdığınız için teşekkür ederim” dedi.

Güzel hissettiren kıyafet giyiyorum



Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz haftalarda Gülşen’in sahnesinde giydiği kıyafetin aynısı ile geceye katıldı. Allen, “Artık linç edilmeye yönelik şeyler yapıyor insanlar. Benim taktiğim tabii ki bu değil. Sadece içinde güzel hissettiğim şeyler giymeyi seviyorum” dedi.

20’li yaşlardaki Gökçe’ye teşekkürler



Gökçe Bahadır, GQ Men of the Year 2024’te ‘yılın kadını’ ödülünü kazandı. Bahadır’a ödülü rol arkadaşı Salih Bademci takdim etti. Bahadır, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Ezber bozmak deyince aklıma mesleğe ilk başladığım zamanlarda yani 20’li yaşlarda olan Gökçe geldi. Açıkçası ona bir teşekkür etmek istiyorum. Korktuğu halde cesur davranan, risk alan, kendine çok inanan Gökçe’ye teşekkür ederim.”

2024 en kötü senemdi



Zafer Algöz, ‘yılın komedi insanı’ seçildi. Algöz, “Bizim mesleğimiz dışarıdan çok cazip ancak içeriden çok zorlu bir iş. 2024 yılı hayatımın en kötü senesiydi önce annemi sonra babamı kaybettim. Tam bu yılın bitimine doğru bu ödül benim için çok büyük bir moral oldu” dedi.

Olimpiyatlarda kazandığı madalya ve ikonik duruşuyla dünyada fenomen olan Yusuf Dikeç, ‘yılın spor insanı’ dalında ödül aldı. Dikeç, “Hayallerinizi ve hedeflerinizi büyük tutun. Sakın geri adım atmayın, çok çalışın. Tutkuyla çalışmayı sürdürün” dedi.

Kalbimden geleni yaptım



Mert Demir ‘yılın hype’ı’ ödülünü Teoman’ın elinden aldı. Demir, “Bu ödülü Teoman’dan alıyor olmak benim için çok değerli. Teoman bana kalbinden ne geliyorsa onu yapmam gerektiğini gösteriyor” dedi.

Can Hakko, ‘yılın stil sahibi erkeği’ ödülünü kazandı. Ödülü Ece Sükan takdim etti. Hakko, “Bu ödülü dedem Vitali Hakko’ya ithaf etmek istiyorum. O benim için bir moda ikonudur” dedi.

Halit Ergenç, ‘Yılın oyuncusu’ ödülünü Ekin Koç’a verdi.

Türkiye’nin en genç ralli pilotu Kerem Kazaz, ‘yılın cesaret’ ödülünün sahibi oldu.

Mehmet Akdağ, ‘yılın şefi’ ödülünü Şölen CEO’su Erdoğan Çoban tarafından aldı.