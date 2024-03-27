Global listelerde zirveye tırmanıyor

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Şarkı, YouTube Music Charts verilerine göre “En Popüler 100 Global Müzik Videosu” listesinde zirveye ortak oldu.

Zeynep Bastık, birçok dünya yıldızını geride bırakarak, uzun süre sonra global listede 1 numaraya en yakın Türk sanatçısı olmayı başardı.

Şarkının klip izlenme sayısı 28 milyona ulaşırken YouTube Music’te ise dinlenme sayısı ise 10 milyon oldu. Şarkı ayrıca dünyanın en prestijli müzik dergisi Billboard’un da listelerinde yerini aldı.

‘Lan’ haftalık Billboard Global listesine 10 numaradan girdi. Derginin sosyal medya hesaplarından paylaştığı listeye Zeynep Bastık hayranlarından binlerce beğeni yağdı.

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Zeynep Bastık, “Duygularım, gururum tarifsiz! ‘Lan’ ile çarpan her kalbe sonsuz teşekkürler” diyerek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.