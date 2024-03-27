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Global listelerde zirveye tırmanıyor

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#Zeynep Bastık#Mabel Matiz#Billboard Global
Global listelerde zirveye tırmanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 08:22

Zeynep Bastık, söz ve müziği Mabel Matiz’e ait “Lan” şarkısıyla Spotify’ın “Global 50” listesinde 21’inci sıraya kadar yükseldikten sonra şimdi de YouTube ve Billboard’un uluslararası listelerinde üst sıralara tırmandı.

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Şarkı, YouTube Music Charts verilerine göre “En Popüler 100 Global Müzik Videosu” listesinde zirveye ortak oldu.

Zeynep Bastık, birçok dünya yıldızını geride bırakarak, uzun süre sonra global listede 1 numaraya en yakın Türk sanatçısı olmayı başardı.

Şarkının klip izlenme sayısı 28 milyona ulaşırken YouTube Music’te ise dinlenme sayısı ise 10 milyon oldu. Şarkı ayrıca dünyanın en prestijli müzik dergisi Billboard’un da listelerinde yerini aldı.

Global listelerde zirveye tırmanıyor

‘Lan’ haftalık Billboard Global listesine 10 numaradan girdi. Derginin sosyal medya hesaplarından paylaştığı listeye Zeynep Bastık hayranlarından binlerce beğeni yağdı.

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Zeynep Bastık, “Duygularım, gururum tarifsiz! ‘Lan’ ile çarpan her kalbe sonsuz teşekkürler” diyerek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

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#Zeynep Bastık#Mabel Matiz#Billboard Global

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