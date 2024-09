Gastroantep'in açılış programı yapıldı

Haberin Devamı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde yapılan açılış konuşmaları festivalin kent ve bölge için önemine dikkat çekerken gastronomi başlığının dünyada geldiği noktaya da vurgu yapıyor.



Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için, 14-22 Eylül tarihleri arasında yapılan festivalde kortej yürüyüşünün ardından GastroANTEP 'in kalbinin attığı Festivaller Parkı'na geçildi. Çocukların gösterisinin ardından yapılan açılış konuşmalarıyla etkinlikler başladı.



Bu yıl festivalin ilk iki gününde düzenlenecek panel ve söyleşilerle “GastroANTEP Festivali'nde Ekonomi Konuşuluyor” teması işlenecek, workshoplarla ise Türkiye'nin ve Dünya'nın önemli şefleri Gaziantep'in gıdalarıyla vegan, vejeteryan ve şifa ürünlerine yön verecek. Festival sürecince ayrıca elliye yakın noktada beş yüz civarı kültür sanat etkinliği yapılacak, bine yakın sanatçı sanatseverlerle buluşacak. Şehrin tamamına yayılan festivalde ayrıca farklı 21 nokta belirli kriterler göz önüne alınarak Festivalin lezzet durakları olarak belirlendi.



“FESTİVALDE BEREKET, KARDEŞLİK, SEVGİ, MUHABBET VAR”

Haberin Devamı

Yaptığı açılış konuşmalarında festival için gelen herkese teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şehrimizde festival var. Festivalde bereket, kardeşlik, sevgi, muhabbet var. Festivalde birlik ruhu ve bugün gördüğünüz güzellik var. Şehrimizde festival var. Kültür ve Turizm Bakanımızın Kültür Yolu ile birleştirdiği çok önemli bir başlangıç var. Bu yüzden bizi yalnız bırakmadığınız için, festival adına, kültür adına, sanat adına ‘Benim de söyleyecek bir sözüm, bir kelamım var' diyen herkes burada. Bu salonun çatısı altında ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu heyecana ortak olduğunuz, her seferinde gelip dağ gibi arkamızda durduğunuz için esnafın gözündeki bereketi canlandırdığınız, çiftçimizin ümidini arttırdığınız için teşekkür ediyorum. Kadın kooperatiflerinden çıkan ürünün bütün dünyaya şifa getirdiği bir festivale başlangıç yapmak için karşımızdasınız” dedi.



“BURADA ZERDALİ ÇEKİRDEĞİ İLE AÇLIĞA DİRENİP, DÜNYANIN LEZZET BAŞKENTİ OLMA DURUŞUNA SAHİP GAZİANTEP RUHU VAR”

Haberin Devamı

Konuşmasının devamında bugünün Mevlid Kandili olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, kentin binlerce yıllık bir medeniyet ve devlet aklının mirasçısı olduğunu aktararak, “Bir taraftan camilerimizde mevlitlerimiz okunurken bir taraftan da şehirde bizi biz yapan değerler, bizi geleceğe taşıyan değerler burada. Ahi Evran kültürüyle beslenen Bakırcılar Çarşımız, kalemizin etrafında sahabe kültürüyle ‘Benden alışveriş yapıldı yanımdaki komşudan alışveriş yapılmadı' diyen bir duruşa ihtiyacımız var. Dünyanın iyileşmeye ihtiyacı var. Kültür ve sanat iyileştirir. Dünyanın ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına ihtiyacı var. 22 yıl önce partimizi kurarken Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Çocuklarımıza bunu öğretmek için, ecdadın yüz yıl önce bize bıraktığı mirası panorama müzesinde buluşması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün diğer bütün illere örnek olarak gösterdiği Gaziantep'in duruşu var, burada zerdali çekirdeği ile açlığa direnip dünyanın lezzet başkenti olma duruşuna sahip Gaziantep ruhu var” ifadelerini kullandı.



“YENİ DÖNEMDE BU ŞEHRİ AKILLI ŞEHİR, DİRENÇLİ ŞEHİR YAPACAĞIZ”

Haberin Devamı

Konuşmasının son bölümünde bölge için Gaziantep'in önemine vurgu yaparak, “Bölgenin kaldıracı, destinasyonuyuz. Buraya baktığımızda bir medeniyet korosu var. Herkes kendini buluyor. Gaziantep'in, Hatay'ın, Kahramanmaraş'ın, Mardin'in inanç turizminden, doğa turizmine o kadar çok yapılacak iş var ki. Yeni dönemde bu şehri akıllı şehir, dirençli yapacağız. Bu bölgeyi doğa turizminden, inanç turizmine, kongre turizminden sağlık turizmine bölgenin başkenti yapacağız. İtalyanlarla yarışıyoruz. Fazlamız var eksiğimiz yok. İspanya'nın San Sebastian'ı, İtalya'nın Roma, Napoli ile yarışıyoruz. Bölgede gücümüzü birleştireceğiz. İri olacağız, diri olacağız birlikte Gaziantep Ruhu'nu dünya ruhuna dönüştürecek, ‘Şehrimizde festival var, herkesi Gaziantep'e bekliyoruz' diyor hepinizi selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise, “Festival insanları, dostları, kalpleri birleştirmek için çok önemli bir vesile. Sofranın verdiği bir birliktelik var. Gaziantep'in de özelliği diline, dinine, bakmadan hep beraber aynı sofraya otururuz. Başkanımız Fatma Şahin'in her yıl üzerine koyarak devam ettirdiği festivalde başarılarını takdirle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.



Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Gaziantep'in gastronomi haricinde diğer özellikleri hakkında bilgi vererek, “Bir yıl önce Gaziantep'e geldiğimde kenti tanıdığımı düşünüyordum. Ama geldiğimde gördüm ki sadece buz dağının görünen yüzünü biliyormuşum. Çok özel bir kent, çok özel topraklar, çok özel bir kültür ve tarih. Bu şehrin konu ne olursa olsun söyleyecek iki çift lafı var. Gastronomi çok öne çıktı ama bu şehrin her konuda söyleyeceğiz sözü var” diye konuştu.



Programda ayrıca Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da konuşma yaptı.