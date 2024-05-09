En tatlı davet

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Tatlıcı markası Ali Muhiddin Hacı Bekir, İstiklal Caddesi’ndeki Serdar Gülgün imzası taşıyan mağazasında, Nikol Başoğlu Kocadağ ve Romino Berberoğlu ev sahipliğinde önceki gün misafirlerini özel bir davetle ağırladı.
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Gastronomi yazarı ve gazeteci Ebru Erke davetlilere tatlının tarihiyle ilgili bilgiler verirken, tarihçi ve profesyonel seyahat rehberi Saffet Emre Tonguç da Beyoğlu ve İstiklal Caddesi hakkında birbirinden renkli notlar paylaştı.
Nikol Başoğlu Kocadağ - Romino Berberoğlu
Davete katılan Ömür Gedik, mutfağa geçerek lokum kesti.