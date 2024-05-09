En tatlı davet

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Gastronomi yazarı ve gazeteci Ebru Erke davetlilere tatlının tarihiyle ilgili bilgiler verirken, tarihçi ve profesyonel seyahat rehberi Saffet Emre Tonguç da Beyoğlu ve İstiklal Caddesi hakkında birbirinden renkli notlar paylaştı.

Nikol Başoğlu Kocadağ - Romino Berberoğlu





Davete katılan Ömür Gedik, mutfağa geçerek lokum kesti.



Saffet Emre Tonguç - Ebru Erke - Serdar Gülgün





