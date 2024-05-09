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En tatlı davet

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#Ali Muhiddin Hacı Bekir#İstiklal Caddesi#Serdar Gülgün
En tatlı davet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:19

Tatlıcı markası Ali Muhiddin Hacı Bekir, İstiklal Caddesi’ndeki Serdar Gülgün imzası taşıyan mağazasında, Nikol Başoğlu Kocadağ ve Romino Berberoğlu ev sahipliğinde önceki gün misafirlerini özel bir davetle ağırladı.

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 Gastronomi yazarı ve gazeteci Ebru Erke davetlilere tatlının tarihiyle ilgili bilgiler verirken, tarihçi ve profesyonel seyahat rehberi Saffet Emre Tonguç da Beyoğlu ve İstiklal Caddesi hakkında birbirinden renkli notlar paylaştı.

En tatlı davet

En tatlı davet

Nikol Başoğlu Kocadağ  - Romino Berberoğlu
En tatlı davet

En tatlı davet

Davete katılan Ömür Gedik, mutfağa geçerek lokum kesti.
En tatlı davet

Saffet Emre Tonguç - Ebru Erke - Serdar Gülgün





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#Ali Muhiddin Hacı Bekir#İstiklal Caddesi#Serdar Gülgün

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