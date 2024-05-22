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Elçin Sangu'dan çarpıcı mesaj

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#Elçin Sangu#Umut Evirgen#Kısa Film
Elçin Sangudan çarpıcı mesaj
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 11:25

Umut Evirgen'in yönetmenliğinde çekilen kısa filmde Elçin Sangu, "Medyayı sev ama esiri olma" diyerek düşündürüyor.

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Çarpıcı görseller ve güçlü metaforlardan oluşan kısa filmde, medyanın gerçeklik algısını nasıl çarpıtabileceğini gözler önüne seriyor.  Sangu'nun fotoğraflarda görünmemesi, medya tarafından tüketilen bir figür haline geldiğinde, gerçek kimliğinin kaybolduğunu sembolize ediyor.

"Medya esiri olmama" uyarısı, insanlara medya tüketiminde bilinçli olmalarını hatırlatıyor. Bu kısa filmde Sangu, medyanın gücünü ve bireyler üzerindeki etkisini eleştirirken, izleyicilere medya tüketiminde dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Elçin Sangudan çarpıcı mesaj


 

 

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#Elçin Sangu#Umut Evirgen#Kısa Film

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