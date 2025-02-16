Efsane filmle hafızalara kazınmıştı… Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

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Stanley Kubrick'in 1987 yapımı efsane savaş filmi Full Metal Jacket'ta rol alan Kevyn Major Howard 69 yaşında hayata veda etti.

Bir süredir hastanede tedavi gören Howard Vietnam Savaşı’nı anlatan filmde bir muhabir olan Rafterman karakterini oynamıştı.

Ailesi ünlü oyuncunun bir süredir solunum sorunları nedeniyle hastanede yattığını söyledi ancak Kevyn Major Howard’ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

27 Ocak 1956'da Montreal, Quebec'te doğan Kevyn, çifte vatandaşlığı sayesinde üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk alanında kariyer yapmak üzere Los Angeles'a taşınmıştı.

Yıllar boyunca aralarında Clint Eastwood, Charles Bronson, Frank Sinatra ve James Caan'ın da bulunduğu çok sayıda Hollywood efsanesiyle kamera karşısına geçti.

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Oyunculuk kariyeri 1970'lerin sonunda Hollywood'a taşındıktan sonra başladı ve ilk önemli rolü The Serial (1980) filmiydi.

Oyunculuğunun yanı sıra Howard ünlü arkadaşlarının vesikalık fotoğraflarını çekmeye başladı ve bunu da bir iş haline getirdi.

Howard, oyuncuların kişiliklerini onların gözünden yakalama becerisi sayesinde “Hollywood Vesikalık Fotoğraf Kralı” unvanını kazandı.

Usta aktör Full Metal Jacket'taki rol arkadaşı Matthew Modine ile filmde birlikte çalıştıktan uzun süre sonra da yakın arkadaş kalmıştı.