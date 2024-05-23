Ebru’nun trio’su

Haberin Devamı

Albümün çıkış şarkısı “Kafamın İçi”ni Siyam ve Zeyd’le seslendiren Yaşar, “Yeni seslere öncü olmayı seviyorum. Düetlerle yakaladığım başarıları üst seviyeye taşımak için bu defa bir trio ile karşınıza çıktım” dedi.