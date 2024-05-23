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Ebru’nun trio’su

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#Ebru Yaşar#Yine Çalıyor#Ara Beni
Ebru’nun trio’su
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 08:25

Ebru Yaşar, 4 şarkıdan oluşan yeni projesi “Yine Çalıyor”u sevenleriyle buluşturdu.

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Albümün çıkış şarkısı “Kafamın İçi”ni Siyam ve Zeyd’le seslendiren Yaşar, “Yeni seslere öncü olmayı seviyorum. Düetlerle yakaladığım başarıları üst seviyeye taşımak için bu defa bir trio ile karşınıza çıktım” dedi.

Ebru’nun trio’su


“Kafamın İçi”nin yanı sıra “Yine Çalıyor”, “Ara Beni” ve “Sen Bi Dahisin” şarkılarının yer aldığı EP, EY Müzik etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

 

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#Ebru Yaşar#Yine Çalıyor#Ara Beni

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